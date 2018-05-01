مصر تتعهد بمواصلة دعم جنوب السودان

جوبا/ القاهرة 1 مايو 2018 ـ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الجنوب سوداني سلفا كير دعم بلاده في الجهود المبذولة لضمان السلام والاستقرار في الدولة الوليدة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي الأثنين إن سلفا كير طالب السيسي باستمرار التعاون في مختلف المجالات في ضوء العلاقات الخاصة بين البلدين.

وبحسب المسؤول المصري فإن زعيم جنوب السودان أطلع نظيره المصري على كافة التطورات السياسية والأمنية في بلاده ، مشيدا بدور مصر في تعزيز استقرار جنوب السودان.

وتعهد السيسي بحسب (أهرام أون لاين) بدعم حكومته لكل الجهود للتغلب على النزاع في جنوب السودان من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، والتزم السيسي كذلك بأن مصر ستواصل أيضاً مساندة جهود التنمية في جنوب السودان، مشيراً إلى علاقات القاهرة القوية مع جوبا.

وفي نوفمبر من العام الماضي وقّعت فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب السودان اتفاق توحيد لإعادة بناء الثقة فيما بينها.

وتم التوقيع على الاتفاقية التي أطلق عليها "إعلان الوحدة" في القاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني.

وفي يناير 2015 وقع مندوبون من ثلاثة فصائل من حزب الحركة الشعبية اتفاقاً من 12 صفحة في أروشا بتنزانيا حيث وضعوا خطوات رئيسية نحو إعادة توحيد الحركة.