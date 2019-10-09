 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2019

مصر تتمسك بـالوساطة في مفاوضات سد النهضة وترفض المساس بحصتها المائية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

القاهرة 9 أكتوبر 2019 - جددت مصر، اليوم الأربعاء، تمسكها بوجود وسيط دولي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وشددت على رفضها المساس بحصتها في مياه النيل.

JPEG - 72.6 كيلوبايت
ماكيت لمشروع سد النهضة (اسوشيتد برس)

واستعرض رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في كلمة أمام برلمان بلاده بشأن سد النهصة تطورات ملف سد النهضة، قائلا إنه "يشغل بال كل مواطن مصري، ومن ثم رأت الحكومة أن تتحدث بشكل واضح عن تطوراته أمام النواب".

وأكد مدبولي إنه "تم بالتوافق على إعلان المبادئ، بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس 2015، وهذا الإعلان تضمن ثوابت وأسس عدم الضرر من أي طرف على الآخر".

وأشار إلى أن كل المساعي "واجهت العديد من العقبات من الجانب الإثيوبي والتشدد"، دون أن يذكرها

ولفت إلى أن "الجميع تابع الجلسات الأخيرة وما حدث من تعنت وتشدد من الجانب الإثيوبي بشأن آليات ملء السد وفترة الملء والآلية وما بعد الملء وتشغيله، وهو الأمر الذي يوجد عليه خلاف كبير وتشدد من إثيوبيا".

وأكد أن "إعلان المبادئ كان متضمنا أنه فى حالة الخلاف وفق هذه الصورة يكون هناك وسيط دولي يدرس هذا الموضوع بما يحقق مصلحة الدول الثلاث وعرضنا ذلك".

وقال رئيس الوزراء المصري: "أمام التعنت والتشدد الإثيوبي وجدنا أنه من المناسب الآن وقفة وتدخل بصورة تواجد وسيط دولي ما دام أن المفاوضات لم تحسم شيئا".

وأضاف: "طبقا لكل الأرقام الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، ونسبتنا (تقدر بـ 55 مليار متر مكعب) من مياه النيل ثابتة وستظل ثابتة"، مشيرا إلى أنه "كلما زاد عدد السكان، كلما يتناقص نصيب الفرد من المياه".

وتابع: "الحكومة تطمئن الشعب المصري بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل".

وأشار إلى أن حكومة بلاده تقوم بتنفيذ رؤية استراتيجية للمياه في مصر حتى 2037، تشمل التحول إلى الري الرشيد ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والتوسع في محطات التحلية، سواء تحلية مياه بحر، أو مياه جوفية.

فيما قال وزير خارجية مصر سامح شكري، في كلمة أمام البرلمان، إن مضي إثيوبيا في تشغيل "سد النهضة" دون الاتفاق مع السودان ومصر "انتهاك صريح" لاتفاقية إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.

وأكد أن ملف سد النهضة "مر بمرحلة غاية في الدقة، بسبب طول مدة المفاوضات دون التوصل لاتفاق وفقا لقواعد القانون الدولي".

وأشار إلى أنه تم دعوة المجتمع الدولي للتوسط من أجل وضع حل لهذه الأزمة، داعيا إثيوبيا لوجود طرف رابع للوصول إلى الاتفاق المنشود.

وقال إن مؤسسات الدولة المختلفة، بدأت بدورها في التواصل مع الشركاء الدوليين للمعاونة في تجاوز الوضع القائم، بما يساهم في حق أثيوبيا في توليد الطاقة من السد، ولا يؤثر في ذات الوقت على أمن مصر المائي.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن وزارة المياه والري والطاقة، بيانا أكدت فيه أن "اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة أصبح نقطة خلاف بين البلدين، وعبور الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا".

وأوضح البيان أن "مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان (جنوبي مصر) أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث"، وهو ما لم يتسن التأكد منه على الفور من السلطات المصرية.

وتابع: "رفضت إثيوبيا الاقتراح لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية، وان الاقتراح عبر أيضا الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا".

وكررت إثيوبيا أكثر من مرة، أن المفاوضات لم تصل لطريق مسدود، وأن مصر تطالب بـ" أمور مدهشة"، وفق تصريحات سابقة لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سلشي بقلي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

و"مغردون خارج السرب" 2019-10-06 21:52:57 بقلم : محمد عتيق المقال السابق بعنوان "للثورة خندق واحد" ، ألقى ضوءاً على طريقة بعض قوى الثورة - المدنية والمسلحة - في التعامل مع التجربة (الوليدة) وقياداتها ، وكيف أنها تلقي عليها ظلالاً من الشك وأن على ق ح ت الإسراع (...)

الحياة معركة عظيمة 2019-10-05 18:26:42 ياسر عرمان حينما ولدت فى هذا اليوم الخامس من اكتوبر عام ١٩٦٢، أمى وابي تمنيا لى ان أعيش حياة مريحة وان اجوب الاراضي الباردة، كانت امى (فاطمة عالم حمد) امرأة عادية تماما مثل الماء والأرض ومن اديم الأرض جئنا. حينما بلغت ١٦ (...)

عقدة الأجندة الأمريكية تربك حسابات الانتقال السوداني 2019-10-04 23:05:07 بقلم: خالد التيجاني النور (1) أحدثت مشاركة رئيس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك في أعمال الجمعية العامة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك اختراقاً مهماً أسهم في فك العزلة الدبلوماسية التي عانى (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.