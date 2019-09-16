مصر تدعم تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان

- الرئيس المصري استقبل سلفا كير في القاهرة 17 يناير 2019
جوبا 16 سبتمبر 2019- ساعدت الحكومة المصرية المساعي المبذولة لتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة الموقعة 2018.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن ثلاث شحنات من الأدوية والخيام والملابس العسكرية أرسلت إلى جوبا عاصمة جنوب السودان الأسبوع الماضي.
ولفت البيان إلى أنه سيتم إرسال شحنتين إضافيتين من المساعدات يومي الأحد والاثنين، مشيراً إلى أن المساعدات تهدف إلى دعم إنشاء مواقع تجميع قوات جنوب السودان "بالإضافة إلى المساعدة في إعادة تأهيل القوات للعمل داخل مؤسسات الدولة.
ويوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وافق رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار على تشكيل لجنة للنظر في التقرير النهائي للجنة الحدود المستقلة وعدد الولايات وحدودها.
واتفق الزعيمان خلال الاجتماع على عدد من القضايا التي تعتبر ضرورية لدفع تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.
وانحدر جنوب السودان إلى حرب أهلية منتصف ديسمبر 2013 عندما اتهم كير نائبه مشار حينها بالتخطيط لانقلاب.
وفي سبتمبر 2018، وقعت الفصائل المتنافسة المشاركة في النزاع اتفاق سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد
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