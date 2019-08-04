 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 4 آب (أغسطس) 2019

مصر ترسل المزيد من المساعدات الطبية إلى جنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

القاهرة 4 اغسطس 2019- أرسلت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية الجمعة دفعة المساعدات الطبية الثانية لجنوب السودان.

JPEG - 22.8 كيلوبايت
سلفا كير والرئيس المصري خلال لقاء في يناير 2017 ( اسوشيتد برس)

وقال سفير مصر لدى جنوب السودان أحمد الدين إن المساعدات جزء من برامج التنمية لدعم القطاع الطبي في جنوب السودان، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى أرسلت في أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح الدبلوماسي المصري إن تقديم المساعدات يهدف إلى تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين البلدين ويعكس حرص مصر على خدمة المصلحة العليا لشعب جنوب السودان.

من جانبها، كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مؤخراً عن مبادرة لعلاج الأفارقة المصابين بالتهاب الكبد الوبائي، بدءاً من دول حوض النيل حيث يعاني ما يقدر بنحو 3.7 مليون شخص من هذا المرض.

وقالت زايد إن هذه المبادرة ستساعد في نشر الأدوية المصرية وفتح الأسواق أمامها، مع إتاحة الفرصة لتصدير الأدوية إلى إفريقيا وكذلك فرصة علاج مليون شخص مصاب بالمرض في دول حوض النيل.

وكانت مصر واحدة من الدول التي اعترفت بانفصال جنوب السودان عن السودان في العام 2011.
وفي نوفمبر 2017، رعت مصر توقيع إعلان لتوحيد فصيلين من الحركة الشعبية لتحرير السودان. ودعا الإعلان إلى إنهاء النزاع بين الفصائل المتناحرة وعودة اللاجئين النازحين بسبب النزاع.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

على هامش الإعلان الدستوري 2019-08-04 22:14:14 بقلم : محمد عتيق في وثيقة الإعلان الدستوري التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري إشارة إلى أن مسألة التقسيم الإداري للبلاد متروكة للحكومة القادمة ، أن تدير البلاد بما تراه مناسباً لحين البت النهائي في (...)

يا جيش: أرفع يدك فوق التفتيش بالذوق! 2019-08-01 19:21:20 مجدي الجزولي أثار انتكاس انقلاب الفريق هاشم عبد المطلب، رئيس الأركان المشتركة وهو القيم على القوات المسلحة بحكم منصبه، ردود أفعال شتى وافقت في أغلبها الرواية الرسمية للمجلس العسكري، أن الانقلاب من تدبير طرف من الحركة (...)

اولوية تشكيل الحكومة عبر التفاوض 2019-07-31 23:09:52 تعليق على اطروحات وقف التفاوض مع المجلس العسكري بقلم : عبد السلام سيد احمد يطرح بعض الأشخاص وبعض القوى السياسية ضرورة وقف التفاوض كلياً او مؤقتاً مع المجلس العسكري على خلفية احداث القتل التي حدثت مؤخراَ في مدينة الأبيض (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.