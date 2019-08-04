مصر ترسل المزيد من المساعدات الطبية إلى جنوب السودان

القاهرة 4 اغسطس 2019- أرسلت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية الجمعة دفعة المساعدات الطبية الثانية لجنوب السودان.

سلفا كير والرئيس المصري خلال لقاء في يناير 2017 ( اسوشيتد برس)

وقال سفير مصر لدى جنوب السودان أحمد الدين إن المساعدات جزء من برامج التنمية لدعم القطاع الطبي في جنوب السودان، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى أرسلت في أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح الدبلوماسي المصري إن تقديم المساعدات يهدف إلى تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين البلدين ويعكس حرص مصر على خدمة المصلحة العليا لشعب جنوب السودان.

من جانبها، كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مؤخراً عن مبادرة لعلاج الأفارقة المصابين بالتهاب الكبد الوبائي، بدءاً من دول حوض النيل حيث يعاني ما يقدر بنحو 3.7 مليون شخص من هذا المرض.

وقالت زايد إن هذه المبادرة ستساعد في نشر الأدوية المصرية وفتح الأسواق أمامها، مع إتاحة الفرصة لتصدير الأدوية إلى إفريقيا وكذلك فرصة علاج مليون شخص مصاب بالمرض في دول حوض النيل.

وكانت مصر واحدة من الدول التي اعترفت بانفصال جنوب السودان عن السودان في العام 2011.

وفي نوفمبر 2017، رعت مصر توقيع إعلان لتوحيد فصيلين من الحركة الشعبية لتحرير السودان. ودعا الإعلان إلى إنهاء النزاع بين الفصائل المتناحرة وعودة اللاجئين النازحين بسبب النزاع.