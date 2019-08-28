مصر توفد مسؤولين رفيعي المستوى الى الخرطوم تباعا

الخرطوم 28 أغسطس 2019 - أعلن السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، الأربعاء، عن زيارات لمسؤولين مصريين للسودان في الفترة المقبلة، تعبر عن تأييد بلاده للعهد الجديد.

سفير مصر لدى الخرطوم حسام عيسى

وقال عيسى، في تصريحات إعلامية، عقب لقائه عضو المجلس السيادي بالقصر الرئاسي بالخرطوم، "هناك اتفاق على استمرار اللقاءات الثنائية بين المسؤولين في البلدين، من أجل إحكام التنسيق في العلاقات السودانية المصرية للوصول بها إلى مرحلة التكامل التام".

وأكد عيسى، "دعم وتأييد مصر الكامل للثورة السودانية، ومواصلة دعمها لهياكل المرحلة الانتقالية في الفترة القادمة".

وأضاف، "الدعم سيكون في المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية والثقافية".

والثلاثاء، وعدت مصر، بتقديم "كافة أوجه المساندة الممكنة" للسودان، خلال "المرحلة المهمة والدقيقة التي يمر بها"، ودعت رئيس وزرائه الجديد لزيارة القاهرة.

وأثناء حكم عمر البشير للسودان، شهدت العلاقات بين الجارتين توترات من حين إلى آخر؛ بسبب ملفات خلافية، أبرزها النزاع على مثلث حدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل.