مصر: منع صحيفة من نشر حوار مع مؤلف مسلسل (حلايب) السوداني

الخرطوم 12 أغسطس 2017 ـ منعت السلطات المصرية صحيفة معارضة من نشر حوار مع مؤلف درامي سوداني يعمل على تأليف مسلسل إذاعي تدور أحداثه حول مثلث حلايب المتنازع عليه بين السودان ومصر.

وتخطط إذاعة "بلادي" ذات الصبغة الحكومية في السودان لإنتاج مسلسل "رمال وأصداف"،

حلايب والحدود السودانية المصرية

وشرع كاتب السيناريو معاوية السقا في كتابة 30 حلقة منه تتناول المكون الثقافي والاجتماعي والإنساني الذي يتميز به إنسان المنطقة التي انصهرت فيها الكثير من القبائل السودانية.

وبحسب الصحفي المصري سيد مصطفى لـ "سودان تربيون" فإن السلطات منعت صحيفته ـ "التحرير" المحسوبة على المعارضة ـ، من نشر حوار مع مؤلف المسلسل معاوية السقا.

وقال مصطفى إن "أسباب عدم النشر تعود إلى أن الحوار يتحدث في طياته عن سودانية القبائل القاطنة لحلايب، وهي وجهة نظر المؤلف.. بالرغم من أني كمصري ضدها إلا أن من حق الجميع أن يعبر عن وجهة نظره وأن نعرف وجهة نظر مؤلف المسلسل الذي سيتناول هذا الجزء من الأرض الذي أثار ضجة حول العالم".

وتأسف الصحفي المصري على أن البعض اعتبر الحوار ترويجا وليس عرضا لوجهة نظر.

وكان الصحفي سيد مصطفى قد كتب على حائطه (فيس بوك): "بالفعل أجريت حوارا مع مؤلف مسلسل (حلايب) السوداني لننقل وجهة النظر الأخرى من جنوب الوادي.. ولكني لم أتمكن من إيصاله للقارئ لأسباب سياسية تتعلق بالأمن..".

وبحسب كاتب المسلسل معاوية السقا لـ "سودان تربيون"، في وقت سابق، فإن السيناريو تدور عبره قصة انسانية واجتماعية تعكس الحراك الثقافي والاجتماعي لإنسان حلايب كأول مؤلف درامي يسلط الضوء على مجتمع المنطقة.

وطبقا للقائمين على إذاعة "بلادي" فإن المسلسل يعد الأضخم من نوعه في تاريخ الدراما الإذاعية وسيبث عبر أثير الإذاعة المنتشرة على موجات "إف إم" وتغطي كل ولايات السودان بما فيها مثلاث حلايب الحدودي.

وتسيطر مصر منذ العام 1995 على مثلث حلايب الحدودي في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة، وأخيرا سمت الخرطوم وجود مصر في المنطقة بـ "سلطات الإحتلال المصري".