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سفير السودان بجنيف: لم نعد في واجهة ملفات حقوق الإنسان

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الخرطوم 11 أبريل 2017 ـ قال مندوب السودان الدائم بجنيف مصطفى عثمان إسماعيل، الثلاثاء، إن بلاده لم تعد فى الواجهة، بشأن انتهاكات حقوق الانسان، وتوقع استكمال رفع الحظر الأميركي عن السودان بحلول يوليو المقبل.

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مصطفى عثمان إسماعيل

وأفاد المندوب فى تصريحات صحفية بالبرلمان بالخرطوم أن "السودان لم يعُد في الشاشة بالنسبة لملفات حقوق الإنسان في جنيف".

ولفت الى أن الدورة السابقة لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في مارس أظهرت اختلافا كبيرا لموقف السودان مقارنة بالدورات السابقة.

وتابع "نحن جاهزون لصد تحركات أية جهات تحاول تشويه صورة السودان في المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان".

والأسبوع الماضي طالب خبراء ومدافعون عن حقوق الإنسان بتأخير رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، مشيرين الى الحاجة لمزيد من الوقت لتقييم التقدم الملموس بشأن سجل حقوق الإنسان في هذا البلد.

ونظمت لجنة توم لانتوس لحقوق الانسان في الكونغرس الأميركي، جلسة استماع الثلاثاء الماضي، بشأن حقوق الإنسان والعقوبات في السودان حيث قدم أربعة من الخبراء البارزين وجهات نظرهم، بشأن رفع العقوبات والطرق لتحسين حقوق الإنسان والوضع الإنساني.

غير أن مندوب السودان في جنيف تحدث عن تغيير وصفه بالكبير في نظرة المجتمع الدولي لواقع حقوق الإنسان في السودان، وأضاف "بعض المؤسسات التي تملك حسابات مجمدة بالخارج بدأت في فك حساباتها والتعامل بها".

وعبر إسماعيل عن أمله في إسقاط اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعدم تجديد القرار، وتابع "هناك قناعة من الجهات التي تعمل في مجال مكافحة الإرهاب، بأن السودان من الدول التي تكافح الإرهاب، وتمثل حائط صد له"، وزاد "اتوقع رفع الحظر الأميركي عن السودان في يوليو المقبل وفتح مكتب لـ(سي آي أيه) بالخرطوم، وبالمقابل وجود مبعوث لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بواشنطن".

ولفت الى أن ذلك سيكون في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الممثلين الأمنيين، والعسكريين والسياسيين، وأردف "إذا عينت واشنطن سفيرا سنقوم بترفيع سفارتنا لمستوى السفير".



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