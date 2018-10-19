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مصير قاتم لـ 1070 جنوب سوداني محكوم بالإعدام والمؤبد في سجون السودان

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الخرطوم 19 أكتوبر 2018 ـ يواجه نحو 1020 محكوما بالإعدام من أبناء دولة جنوب السودان مصيرا قاتما في السجون السودانية في انتظار دفع ديات تعيد إليهم حريتهم فضلا عن 50 سيدة جنوبية محكومة بالمؤبد في قضايا تتعلق بالمخدرات.

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سجن الهدى في أمدرمان

وقالت شول ملونق دينق مندوبة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالسودان إن محكومي الإعدام المدانين تحت المادة "130"، القتل العمد، منتشرين في سجون الخرطوم، بورتسودان، الشمالية، الأبيض، النهود، الفولة والضعين وغيرها.

وأكدت شول لـ "سودان تربيون" أن بعض المنتظرين لحكم الإعدام قضوا أكثر من 15 عاما في انتظار دفع الديات، متجاوزين فترة الانتظار المحدةة بخمس سنوات.

وأشارت إلى أن سجن الأبيض بشمال كردفان أكثر سجن نفذ حكم الإعدام بحق الجنوبيين المنتظرين لعدم وجود أسر أو جهات سودانية تتولى دفع الديات، فضلا عن إحالة محكومين من الأبيض إلى سجن الهدى في أمدرمان.

وحملت شول حكومة جنوب السودان وسفارة جوبا بالخرطوم مسؤولية هؤلاء المحكومين مطالبة السلطات الجنوب سودانية بسرعة التدخل.

وتابعت "من غير الممكن أن ينتظر هؤلاء المحكومين من قبل انفصال الجنوب في 2011 كل هذه السنوات لدفع ديات من دون أن تتدخل حكومة جوبا".

وأحصت المندوبة لدى مفوضية اللاجئين 18 طفل قاصر جنوبي محكوم بالإعدام في سجن الفولة بولاية غرب كردفان، داعية المنظمات الدولية منح هذه القضية الاهتمام اللازم.

وأفادت أنها اقترحت ترحيل المحكومين بالإعدام الذين تورطوا في قتل جنوبيين، إلى جنوب السودان باعتبار أن الأطراف ـ أولياء الدم وذوي المحكومين ـ هناك.

ودعت كل مسؤولي حكومة جنوب السودان للالتفات لهؤلاء المحكومين خاصة وأن الديات ستدفع بالقيمة القديمة "30 ألف جنيه ـ حوالي 640 دولار" وليست الجديدة "330 ألف جنيه ـ حوالي 7 آلاف دولار".

وأشارت شول ملونق أيضا إلى نحو 50 سيدة من جنوب السودان يقضين محكوميات بالسجن لمدة 20 سنة في سجن أمدرمان على ذمة قضايا تتعلق بالمخدرات.

ونبهت إلى أن بعض هؤلاء المحكومين ـ رجالا ونساءا ـ لديهم أطفال الآن مشردين في الخارج بلا عائل.

إلى ذلك ذكرت شول أن مرضى جنوبيين بالفشل الكلوي يواجهون الموت البطيئ في السودان لحرمانهم من جلسات الغسيل الكلوي حيث مات بعضهم لعدم توفر تكلفة العلاج.

ونبهت إلى أن المستشفيات السودانية تقدم خدمة الغسيل المجاني لمرضى الفشل الكلوي الذين لديهم رقم وطني من أبناء أبيي.

وأوضحت أن تكلفة الغسيل الكلوي للمريض الواحد تصل إلى حوالي 5 آلاف جنيه أسبوعيا "أكثر من 100 دولار".

وقالت "لا توجد مساعدات من حكومة جنوب السودان أو السفارة بالخرطوم لهؤلاء المرضى حيث يتركون ليواجهون الموت".



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