مطاعم كنتاكي ستفتتح فروع جديدة في السودان

الخرطوم 21 أكتوبر 2019 - قالت شركة يام براندز التي تملك سلسلة مطاعم كنتاكي انها تنوي افتتاح 3 فروع لها في السودان.
وقال المتحدث باسم الشركة والتي مقرها في ولاية كنتاكي الأمريكية ل (سودان تربيون) تاكالاني سيميليني ان الفروع هي تحت الإنشاء حاليا وستفتح في منتصف نوفمبر.
ورفعت الإدارة الأمريكية في أكتوبر 2017 نهائيا العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على السودان ولكن الأخيرة مازالت على قائمة الدول التي ترعى الإرهاب والتي يلقى عليها اللوم في خوف الشركات الأمريكية من التعامل مع الخرطوم.
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