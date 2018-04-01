مطالبات بسحب القوات السودانية من اليمن بعد دعوات حوثية لقصف الخرطوم

الخرطوم 1 أبريل 2018 ـ طالب نائب برلماني، عن حركة (الإصلاح الآن)، بسحب القوات السودانية التي تشارك برياً في اليمن ضمن تحالف عاصفة الحزم بقيادة السعودية ضد الحوثيون.
- صور بثتها "سكاي نيوز" لجنود سودانيين في ميناء عدن ـ أكتوبر 2015
وجاءت مطالبة النائب عبد الرحمن الفضيل، في أعقاب تغريدات لحوثيين على توتير تدعو لتوجيه ضربات جوية صوب الخرطوم عبر الصواريخ البالستية أسوة بالصواريخ التي أطلقت غير مرة، باتجاه السعودية واعترضتها الدفاعات الجوية للمملكة.
وقال الفضيل في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون)، الأحد، إن مطالبته المتجددة تأتي بعد أن تأكد عبر عدد من المواقف بأن السودان يشارك في حلف لن يقف معه لا في الماضي ولا في المستقبل، كما تأتي المطالبة حرصاً على عدم التدخل في شؤون الدول تحت أي دعاوى سياسية.
وأشار إلى وجود عدد من المطالبات الحوثية على "توتير" تنادي بضرب الخرطوم بصواريخ بالستية، مردفاً "وهو أمر متوقع فليس هناك فرق بيننا والسعودية".
وأضاف "لأننا أيضا نقاتل في اليمن وللأسف نحن كدوله ليس لنا دفاعات جوية بمستوى السعودية لاعتراض الصواريخ".
وتابع "كل ذلك بسبب السعودية التي ستتفرج علينا لا قدر الله إذا سقطت الصواريخ ولن تعمل على تطوير دفاعات السودان".
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