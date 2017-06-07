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مطالبات في البرلمان السوداني بالإنحياز الى قطر في الأزمة الخليجية

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الخرطوم 7 يونيو 2017- قال وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، إن بلاده لن تقف في الحياد ، ولن تنحاز لطرف ضد الآخر، في الأزمة الخليجية التي تفجرت هذا الإسبوع، وسط مطالبات لنواب في البرلمان بالمساندة الصريحة لدولة قطر.

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نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون"

وقطعت كل من السعودية ومصر،ودولة الإمارات والبحرين، العلاقات الدبلوماسية مع قطر في تحرك منسق. وانضم اليمن وحكومة شرق ليبيا والمالديف ودول أخرى الى هذا التحرك، بعد اتهام الدوحة بدعم "جماعات إرهابية وطائفية".

وأكد الوزير خلال رده على مداولات النواب حول بيان وزارته،الأربعاء،أن الحكومة "في قلب قضية أزمة الخليج وتعمل على إصلاح ذات البين"، مردفاً "لن نقف في الحياد ولن ننحاز لطرف ونحن في قلب القضية".

وأشار غندور للعلاقات القوية وأواصر الدم التي تربط دول الخليج، متوقعاً تجاوز الأزمة وتوافق الجميع على المصلحة.

وقال "يجب أن لا نتعجل ولا نصنف أنفسنا دينيا ولا طائفياً، نحن أبناء السودان يجب أن نعمل لمصلحتنا ولا ننجر وراء التصنيفات"، ووعد غندور، بمواصلة الجهود لما يفضي الى إنهاء الازمة بين تلك الدول.

من جهته قال رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، الرئيس السابق للسلطة الأقليمة بدارفور تجاني السيسي، أن أزمة الخليج "وضعت البلاد في موقف محرج لأن دولة قطر دعمتنا في كل الأوجه".

وتابع "أرجو أن لا ننزلق في موقف يجعلنا نندم عليه أخلاقياً على الأقل". مطالبا الحكومة بإيفاد مبعوثين لكل من الدوحة والرياض والمنامة والتواصل معهم لاحتواء الموقف.

وأرجع مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق،عضو البرلمان صلاح عبدالله (قوش) الأزمة التي نشبت في الخليج لقضية الإرهاب وحركة حماس.

وأشار لدى حديثه بجلسة البرلمان الى إن القضية تحتاج الى معادلة واضحة، وفهما لقضية الإرهاب والموقف من حماس ومن جماعة الإخوان.

ولفت الى أن السودان لايعتبر (حماس) إرهابية، إنما حركة مقاومة ، كما رفض وصف جماعة الأخوان المسلمين بالمجموعة الإرهابية، وطالب بأطروحات واضحة تحدد موقف السودان و ما أسماها "النقاط الحمراء".

وأضاف "السودان يمكن ان يبين مواقفه فكونه لا يعد الحركات الإسلامية إرهابية ،فينبغي أن لا يلام ،حتي إن لم يحاربها لا يعني انه يدعمها".

وقال رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى، إن قيمة الوفاء تحتم على السودان الوقوف مع قطر، وأضاف "لا نريد ان نؤثر علي علاقات بنيناها بعد تعب".

وأوضح أن دور السودان ومشاركته في عاصفة الحزم ليس مقدراً بصورة كافية.

وأضاف" اذا اشرنا الى أن السودان يحتاج الى جنوده المتواجدين في اليمن، يستطيع ان يفرض السودان رأيه وأن يكون مؤثراً في الأزمة".

من جهته طالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان القيادي بالمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة بحفظ الجميل الذي قدمته قطر وإصلاح ذات البين ، واعتبر المقاطعة "لا يرضاها الله ولا الشرع".



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