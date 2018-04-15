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مطالبة اللجنة المشتركة بإشراك المرأة في عملية سلام جنوب السودان

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جوبا 15 أبريل 2018- حث فريق من وزارة الخارجية السويدية اللجنة المشتركة للرصد والتقييم، هيئة مراقبة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، على إشراك النساء في عملية السلام الجارية.

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فريق اللجنة المشتركة للرصد والتقييم بقيادة السفير برهانو كيبيدي (الثاني أقصى اليسار) مع الوفد السويدي (تصوير اللجنة المشتركة)

وجاء القرار الجمعة خلال اجتماع عقده مسئولو اللجنة مع فريق من وزارة الخارجية السويدية.

ويتواجد الفريق السويدي في جنوب السودان كجزء من جولة دراسية في العديد من البلدان لفهم كيفية دمج قضايا النوع الاجتماعي في تنفيذ بعثة الأمم المتحدة لولايتها ولشركائها.

وسيلتقي الفريق بممثلي الأمم المتحدة والحكومة والمجتمع المدني في هذه الدول للتعلم من خبراتهم ونجاحاتهم وتحدياتهم وتوصياتهم من أجل تحسين التنفيذ الفعلي لأجندة أعمال المرأة والسلام والأمن.

وخلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة جوبا قدم رئيس اللجنة المشتركة للرصد والتقييم السفير برهانو كيبيدي وفريقه لمحة عامة عن إدماج اللجنة للمنظور بين الجنسين في ولايتها الرقابية، مؤكدين على مركزية مشاركة المرأة وإشراكها في تنفيذ الاتفاق ومشاركتها المباشرة في عملية منتدى تنشيط السلام رفيعة المستوى.

ويتألف الفريق السويدي من كارولينا فيريهيم نائبة مدير إدارة النزاعات والشؤون الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية السويدية وغوستاف سولومونسون من الإدارة الأفريقية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والمتخصصة في القرن الأفريقي ولوتا سيغرستروم من قسم سياسة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية وحنا كارلسون السكرتير الأول في السفارة السويدية في جوبا.



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