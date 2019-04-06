مظاهرات السودان تصل الى مقر قيادة الجيش

الخرطوم 6 أبريل 2019- تدفق آلاف المتظاهرين اليوم السبت من مناطق مختلفة في العاصمة السودانية نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية استجابة لدعوة اطلقها كيان تولى تنظيم الاحتجاجات منذ اندلاعها في ديسمبر الماضي.

وصول الشرطة السودانية إلى مطار الخرطوم في 6 أبريل 2019 (وكالة فرانس برس)

ويقود الكيان المعروف باسم تجمع المهنيين السودانيين، وهو مظلة للنقابات المهنية المستقلة هذه المظاهرات التي وضعت شعارا لها "تسقط بس" كمطالبة برحيل النظام.

وحرص تجمع المهنيين ان تتزامن الدعوة مع ذكرى اسقاط نظام الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري عام 1985 بعد انتفاضة شعبية دفعت الجيش وقتها للانحياز للشعب.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ولكن لم ترد انباء حتى اللحظة عن اصابات او استخدام الرصاث الحي.

وتاتي المظاهرات رغم اعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارىء التي تمنع التظاهرات دون اذن.