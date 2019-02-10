 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 10 شباط (فبراير) 2019

مظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية للمطالبة بالإفراج عن نساء معتقلات

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 10 فبراير 2019- تظاهر مئات السودانيين في العاصمة السودانية الأحد تجاوبا مع دعوة لتجمع المهنيين بالاحتشاد لمناصرة عشرات النساء المعتقلات بسجن مركزي في أم درمان والمطالبة بإخلاء سبيلهن.

JPEG - 71.3 كيلوبايت
عدد كبير من النساء خرجن في مظاهرة للمطالبة بالافراج عن معتقلات خلال الاحتجاجات الأخيرة.. الأحد 10 فبراير 2019

وغلب على الموكب الذي تحرك من المحطة الوسطى في أم درمان صوب "سجن النساء" حيث تقبع عشرات المعتقلات الموقوفات لمشاركتهن في الاحتجاجات الأخيرة، مشاركة الفتيات والنسوة من أعمار مختلفة حيث رددوا هتافات تنادي بالسلام والعدالة والحرية، وتدعو لسقوط النظام.

ومع تزايد عدد المشاركين في الاحتجاج تدخلت قوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الموكب قبل وصوله للسجن، كما شوهدت قوات أمنية تعتقل عددا كبيرا من المحتجات.

وقالت الحكومة السودانية في وقت سابق إن عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المتصلة لقرابة الشهرين يناهز الـ 800 شخص، جرى الافراج عن بعضهم، لكن السلطات الأمنية نفذت عقب هذه التصريحات حملات توقيف جديدة.

وتقول قوى المعارضة أن ما يزيد على الالف متظاهر تم اعتقالهم في مناطق مختلفة.

وأفادت مصادر مطلعة (سودان تربيون) أن قوة أمنية اعتقلت مساء الأحد المحامي المنتمي الى حزب البعث يحي الحسين من مكتبه.

كما اعتقلت السلطات الأمنية 5 من أطباء العظام أثناء تنظيم وقفة احتجاجية بمستشفى الخرطوم ظهر الأحد.

وقال بيان للجنة أطباء السودان المركزية أن أطباء العظام من اختصاصيين ونواب اختصاصيين أقاموا وقفة احتجاجية داخل مستشفى الخرطوم "تعبيراً ودعماً للحراك الشعبي العام وتمت وقفتهم بنجاح أجبر جهاز الأمن على اعتقال كل من: أشرف المعتصم، الهادي عبد الرحيم، وليد فضل الله، التهامي سيف، الأمين أحمد الطيب.

وأشار البيان الى تنفيذ الأطباء وقفات احتجاجية في مستشفيات شرق النيل، كسلا، مدني، الأبيض علاوة على مستشفى الخرطوم.

وفي فيديو نشرته الاحد للتضامن مع الناشطات المعتقلات، طالبت حياة الفيل عضو نقابة اطباء السودان الشرعية بإطلاق سراح كل الطبيبات المعتقلات منذ بداية المظاهرات الاحتجاجية وذكرت كل من دكتورة امال جبرالله ودكتورة هبه عمر ودكتورة هويدا احمد الحسن ودكتورة احسان فقيري.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

جيوش صلاح قوش و الحراك الجماهيري في السودان (1 - 10) 2019-02-10 22:09:51 بقلم : عبدالعزيز النور الوقوف عند التصريحات الأخيرة للسيد صلاح عبدالله قوش مدير جهاز أمن و مخابرات النظام المسيطر على الحكم في السودان و التي جاء فيها إن هناك خمسة جيوش تستعد لمهاجمة الخرطوم و ذلك بعد تصاعد الإحتجاجات (...)

استراحة محارب 2019-02-07 09:48:02 محمد صالح رزق الله المتابع والمراقب عن كثب لما يدور علي الساحة السودانية ، وما ينشر حولة ، منذ اندلاع ثورة الشباب في التاسع عشر من ديسمبر عام ألفين وثمانية عشر ، و التي ما تزال تدور رحاها حتى الآن علي ارض العاصمة المثلثة (...)

نافذة علي تفكير" تجمع المهنيين ": محمد ناجي الاصم كاتبا 2019-02-04 21:53:39 بقلم : عبد العزيز حسين الصاوي ++ مزيج من التخطيط للانتفاضة وتوقع تقديري لموعدها ++ رفض الغالبية يُبني على دلالات منطقية وعقلانية وليست فقط عاطفية أو هتافية. ++ " الشباب مجازا قائم علي معيار الحيوية الفكرية بحيث ينضوي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.