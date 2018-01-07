مظاهرات محدودة ضد غلاء وشح الخبز في نيالا

نيالا 7 يناير 2018 ـ فرقت الشرطة مظاهرات محدودة بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، صباح الأحد، نظمها طلاب المدارس الثانوية احتجاجا على توقف أغلب المخابز لعدم توفر الدقيق وارتفاع سعر الرغيفة الى جنيهين بدلا عن جنيه.

مظاهرات محدودة بود مدني ضد ارتفاع الأسعار ـ الجمعة 5 يناير 2018

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين.

وأغلق المتظاهرون ثلاث شوارع رئيسية مؤدية الى الأسواق "الشعبي والملجة" بالاضافة الى شارع الكنغو بحرق إطارات السيارات لعدة ساعات.

ونشرة حكومة الولاية تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات الدعم السريع بالشوارع الرئيسية بمدينة نيالا للتدخل حال فشل قوات الشرطة للتصدي لها.

أفاد مصدر مسوؤل "سودان تربيون" أن المظاهرات محدودة الحجم لا تستدعي استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية مستعدة للتعامل مع أي طارئ مشيرا الى رفع حالة الاستعداد الى درجة القصوى.

وتواصلت يومي الجمعة والسبت احتجاجات متفرقة في العاصمة الخرطوم وولايتي الجزيرة وسنار في أواسط البلاد تنديدا بالغلاء وارتفاع الأسعار، مع توقعات بأن يشهد يوم الأحد اتساعا لدائرة المقاومة وسط طلاب الجامعات والمدارس.

واعتبارا من يوم الجمعة الماضي رفعت المخابز سعر قطعة الخبز إلى جنيه بدلا عن 50 قرشا، بعد أن ارتفع سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلوجرام من 167 جنيها إلى 450 جنيه، فضلا عن ارتفاع مدخلات صناعة الخبز الأخرى.