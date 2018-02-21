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معارضة جنوب السودان تتهم جوبا بإفشال التوصل الى سلام

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جوبا 21 فبراير 2018- قال تحالف المعارضة في جنوب السودان إن التوصل الي اتفاقية سلام خلال الجولة الاولي من المرحلة الثانية من منتدى التنشيط كان ممكنا ما لم تضع الحكومة مطالب مستحيلة.

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قوات من الجيش الشعبي الحكومي في جنوب السودان تنتشر قرب بور ..صورة تعود للعام 2014 (أ ف ب)

وأشار تحالف المعارضة الذي يضم تسع حركات في بيان الثلاثاء ان حكومة جوبا وضعت مجموعة من المطالب لتشتيت الانتباه من مناقشة اسباب الصراع الحقيقية، لافتا الي الهجمات التي شنتها القوات الحكومية على مواقع التمرد في الاستوائية وبحر الغزال وجونقلي، منوهة الي ان هدف العمليات العسكرية هو تصوير ان حركة التمرد الرئيسية بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار غير راغبة في السلام.

ولفت البيان الي ان رفض الحكومة لاتفاق اعلان المبادئ اشارة اخري لعدم رغبة جوبا في السلام، وزاد " لقد رفض وفد الحكومة نزع الاسلحة من القوات في جوبا والمدن الرئيسية الأخرى للسماح ببناء جيش وطني يعكس مختلف الإثنيات في البلاد ".

وعلق الوسطاء محادثات السلام لتنشيط اتفاق السلام بعد 11 يوما من المناقشات حول قضايا الامن والدستور والحكم بدون تقدم ملموس.

وطالب الوسطاء الاطراف المتحاربة على بذل مزيد من الجهود بشأن الترتيبات الامنية والحكم للتوصل الي اتفاق ناجح.

كما دعت الوساطة الايقاد والاتحاد الافريقي لتحديد الاطراف التي تنتهك اتفاق وقف العدائيات وفرض عقوبات عليها، معربة عن استعدادها لدعم العقوبات في مجلس الامن الدولي.



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