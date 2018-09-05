معارضة جنوب السودان ترفض مناقشة مصفوفة تنفيذ وضع الدستور

الخرطوم 5 سبتمبر 2018- قالت حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان بقيادة رياك مشار وتحالف المعارضة إنهما رفضتا المشاركة في المناقشات حول مصفوفة التنفيذ الخاصة بالفصل السادس المتعلق بعملية وضع الدستور الدائم.

مشار لدى وصوله أديس مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي للقاء سلفا كير في أديس 20 يونيو 2018 (AP)

وفي بيان مشترك صدر الثلاثاء، كشفت المجموعتان عن رفضهما مناقشة طرق تنفيذ الفصل السادس بشأن "معايير الدستور الدائم"، مطالبين أن تقوم الإيقاد بحل تحفظاتهم أولاً.

ولفتت المجموعتان أنها "صُدمتا" بسبب قرار الوسطاء فتح باب المناقشة في هذا الفصل على الرغم من وعدها بإحالة هذا الفصل إلى قادة "الإيقاد".

وأضافتا " مثل هذا القرار يمثل إشكالية بطريقتين، أولاً أنه يتجاهل تحفظاتنا التي وعدوا بإحالتها إلى قمة الإيقاد، مما يلقي بالشك في التزامهم بالوعد الذي قطعوه؛ وثانياً، أن المصفوفة التي أعدتها بعض الأطراف دون البقية لا يمكن تنفيذها".

ووقعت حركة مشار وتحالف المعارضة في جنوب السودان على الوثيقة النهائية بعد اجتماع مع الرئيس عمر البشير الذي تعهد بحل مخاوفهم مع قادة الإيقاد.

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة جوبا ووزير الإعلام مايكل ماكوي عن اختتام المناقشات حول مصفوفة التنفيذ.

وقال للصحفيين في الخرطوم الثلاثاء " أن اللجان الفرعية التي تعمل على المصفوفة أنجزت مهامها واليوم أصبحت المصفوفة كاملة وجاهزة للتجميع في مصفوفة تنفيذ واحدة وفقا للفصول".

وأضاف أن عملية السلام ستنتهي بعد ورشة عمل تستمر ثلاثة أيام حول الترتيبات المؤقتة لوقف إطلاق النار لأعضاء اللجنة الفرعية الأمنية.

ومن المتوقع أن يعقد وزراء خارجية الإيقاد اجتماعا بعد عودتهم مباشرة من العاصمة الصينية بكين لمناقشة الخطوات التي اتخذتها الأطراف وتقديم استنتاجاتهم لقادة الإيقاد لاتخاذ قرار بشأنها