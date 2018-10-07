معارضة جنوب السودان تطالب باجتماع مجلس ما قبل المرحلة الانتقالية خارج البلاد

جوبا 7 أكتوبر 2018- رفضت جماعات المعارضة في جنوب السودان المشاركة في الاجتماع الأول لمجلس فترة ما قبل المرحلة الانتقالية ، مشيرةً إلى أنه ينبغي عقده خارج البلاد.

وفي رسالة إلى أعضاء فترة ما قبل المرحلة الانتقالية واللجنة الوطنية لمراجعة الدستور بتاريخ 1 أكتوبر، دعا الرئيس الكيني للجنة الأعضاء لحضور الاجتماع الأول في 4 أكتوبر.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها (سودان تربيون) مع رد ممثلي الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل مشار وتحالف معارضة جنوب السودان " أن أجندة الاجتماع ستكون مقدمة لأعضاء اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور المعاد تشكيلها وكذلك الاتفاق على طرائق العمل في المستقبل".

وأشار أعضاء المعارضة إلى أنه يجب عقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور خارج البلاد بما يتماشى مع اتفاق السلام وما أكد عليه شركاء السلام.

وكتب رئيس تحالف معارضة جنوب السودان غابرييل تشانغسون "يرجى أخذ العلم بأن أعضاء" جماعات المعارضة "لا يستطيعون السفر إلى جوبا دون ترتيبات أمنية مسبقة، دعك من أنه من غير العملي سفرهم في هذا الوقت القصير.

وتجدر الإشارة إلى أن" لجان التنفيذ "من المفترض أن تعمل خارج البلاد"

وكذلك لفت قائد فريق حركة مشار في اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور أويت ناثانيال بيرينو إلى إن الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة مشار اتفقا في اجتماع عقد في الخرطوم في 22 سبتمبر على أن يكون مكان اجتماعات اللجان السابقة للفترة الانتقالية خارج جنوب السودان، وزاد " إن الغرض من هذه الرسالة إعادة النظر في عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور خارج جنوب السودان وفقا للقرار المذكور أعلاه".

وتم تكليف مجلس فترة ما قبل المرحلة الانتقالية للتحضيرات للفترة الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة. وكذلك سيتم تمديد ولاية اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور لمدة أقصاها اثني عشر (12) شهرا في الفترة الانتقالية لصياغة أو تجديد أو تعديل التشريعات الأخرى على النحو المنصوص عليه في اتفاقية السلام المنشطة.