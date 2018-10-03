معارضون لاتفاق سلام جنوب السودان يختارون سواكا زعيماً

جوبا 3 أكتوبر 2018- انفصلت مجموعة رافضة لاتفاق السلام عن تحالف المعارضة بجنوب السودان واختارت توماس سيريلو سواكا زعيما للائتلاف الجديد.
- الجنرال توماس سيريلو سواكا (صورة من يوتيوب)
وفي بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) فإن جبهة الإنقاذ الوطني بقيادة الجنرال توماس سواكا والحركة الديمقراطية الشعبية برئاسة حكيم داريو والحركة الديمقراطية الوطنية بقيادة إيمانويل أبان وتحالف الجمهورية الديمقراطية المتحدة بقيادة جاتويك ثيك والحركة الوطنية للتغيير في جنوب السودان بقيادة فاكيندي يونفو، عقدوا اجتماعا يوم الأحد 30 سبتمبر لإعادة هيكلة قيادة التحالف.
وأفاد البيان "إن قادة التحالف الذين ظلوا متقيدين بأهداف تحالف المعارضة في جنوب السودان التقوا وعقدوا العزم على إنشاء هيئة تنفيذية مؤقتة لتحالف معارضة جنوب السودان لتحديد موقف التحالف بشأن اتفاقية السلام الموقعة في 12 سبتمبر 2018 ".
وقالت المجموعة الجديدة للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية(الإيقاد) والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي ودول الترويكا "سنواصل العمل الجاد من أجل تحقيق سلام حقيقي ومستدام ودائم لشعب جنوب السودان وإنشاء سيادة القانون والعدالة في بلادنا ".
وليس من الواضح ما إذا كان فصيل سواكا يخطط لتقديم بعض المقترحات من أجل إعادة فتح المفاوضات مع شركاء السلام.
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