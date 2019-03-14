معارضون لبرلمانيين بريطانيين : يجب وقف التعاون مع الحكومة السودانية

الخرطوم 14 مارس 2019- عقد ممثلون لقوى إعلان "الحرية والتغيير" اجتماعا مع نواب في البرلمان البريطاني بدعوة من اللجنة البرلمانية الخاصة بالسودان التي تضم كل الأحزاب في البرلمان، وطالبوا بريطانيا بوقف كل أشكال التعاون مع النظام الحاكم في الخرطوم.

روزاليند مارسدن سفيرة المملكة المتحدة السابقة لدى السودان

وضم الاجتماع كذلك وزيرة خارجية الظل عن حزب العمال بحضور المبعوث السابق للسودان وجنوب السودان وخلفه الجديد، وروزاليند مارسدن سفيرة المملكة المتحدة السابقة لدى السودان.

وقدم ممثلو القوى السياسية تنويرا حول الأوضاع في البلاد ومالاتها ورؤى وبرنامج قوى المعارضة للفترة القادمة.

وبحسب تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) الخميس، فإن ممثلي المعارضة حثوا الحكومة البريطانية على "وقف كافة أشكال التعاون مع نظام البشير واتخاذ مواقف أكثر حزما ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها النظام ضد مواطنين يطالبون بحقوقهم سلمياً".

وأكدوا أن التغيير الشامل الذي يجلب السلام والديمقراطية والعدالة هو مفتاح الاستقرار في السودان والإقليم.

واستعرض الاجتماع انتهاكات حقوق الانسان التي يمارسها النظام من قتل وتعذيب واعتقال وانتهاك لحرمات المنازل واستهداف للنساء مع حرمان النظام للشعب من ابسط حقوقه بعد اعلان حالة الطوارئ.

واكد ممثلو القوى السياسية تمسك المعارضة بإسقاط النظام وتأسيس نظام ديمقراطي واعادة بناء مؤسسات الدولة في فترة انتقالية لأربعة اعوام.

من جهتهم أكد النواب موقفهم الثابت حيال قضايا حقوق الانسان واطلاعهم على ما يدور في السودان عن كثب وطرحوا اسئلة عن الفترة الانتقالية والترتيبات التي تقوم بها القوى المتحالفة للانتقال بالسودان.

وضم الوفد كل من خالد عمر وأحمد تقد وعلى خليفة عسكورى ونور الدائم طه ومحمد الأنصاري ونجم الدين تبن عن نداء السودان واسماعيل التاج المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين وعمار القاسم عن التجمع الاتحادي المعارض وعبد الملك العبيد عن الحزب الشيوعي السوداني.