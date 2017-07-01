معارضون يطالبون بتأجيل بدء العام الدراسي لتجنيب التلاميذ خطر (الكوليرا)

الخرطوم 1 يوليو 2017 - طالب تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض في السودان بتأجيل بدء العام الدراسي، المقرر انطلاقه بالأحد، خوفاً من إصابة التلاميذ بمرض (الكوليرا) الذي قال إنه تفشي فى عدد من ولايات السودان.

طلاب خلوة مصابين بالإسهال المائي الحاد في مستشفى أحمد قاسم بالخرطوم بحري ـ صورة من صفحة لجنة أطباء السودان المركزية في الفيسبوك

وتشهد العديد من مدن السودان بما فيها العاصمة الخرطوم، إصابات متزايدة بالإسهال المائي، حيث تؤكد قوى المعارضة أن الوباء المنتشر ليس سوى "كوليرا" الا أن السلطات الرسمية تتكتم على تسميته صراحة وتكتفي بالإعتراف بتفشي "الإسهال المائي" حيث أودى بحياة ما لايقل عن 300 شخص وأصاب أكثر من 16 الفا في مختلف البلاد السودان، بحسب تصريحات رسمية.

وأعلنت وزارتا التربية والتعليم والصحة بولاية الخرطوم استئناف الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي والرياض للعام الدراسي 2017- 2018م بكل أنحاء الولاية يوم الأحد، عقب التحوطات اللازمة والتنسيق بين الجهات المختصة لتلافي وقوع إصابات بالإسهالات المائية.

وقال تحالف قوى الإجماع فى بيان تلقته (سودان تربيون) السبت، إن كل المنظمات المحلية والدولية المعنية بالصحة، تشير " لخطورة الوضع الصحي في مختلف أرجاء السودان جراء إنتشار الكوليرا التي أودت بحياة المئات من المواطنين في مختلف المدن والقرى لتشمل جميع مناطق السودان النائية ".

ولفت البيان الى أن الإصرار على فتح المدارس برغم الوضع الصحي المتردي "يؤكد على عدم اهتمام وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بحياة وصحة وسلامة التلاميذ لصالح الخطاب الحكومي الرسمي الذي يتنكر لحجم الكارثة ويخاطبها بغير إسمها الحقيقي لأسباب سياسية مجردة من أي وازع أخلاقي وانساني بل وديني".

و أشار وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم فرح مصطفى، في تصريح، السبت، إلى وجود ضوء أخضر من وزارة الصحة ولاية الخرطوم بأن الوضع الصحي يسمح ببدء العام الدراسي، وأن الوزارة وضعت ترتيبات للحفاظ على صحة التلاميذ.

غير أن التحالف المعارض دان قرار فتح المدارس في هذا التوقيت، ووصفه بغير الملائم .

وأضاف "نحمل السلطات الحكومية كامل المسؤلية عما ينجم من آثار كارثية على هذا القرار غير الموفق".

وطالب بمراجعة القرار وتأجيل الإعلان عن بداية العام الدراسي الجديد حتى تعود الأمور الصحية لطبيعتها في أقرب وقت ممكن وبجهود كل المتطوعين لدرء الوباء بمختلف أشكال الدعم والمساهمات.

وأشار الى تطلعه من أولياء أمور التلاميذ ومجالس الآباء والأمهات الإسراع في مقاومة القرار الذي وصفه بـ "غير المسؤول".

وقال"المهم الآن عدم تعريض حياة التلاميذ للخطر".