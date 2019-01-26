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معارض يدعو المانحين للامتناع عن تمويل تنفيذ اتفاقية جنوب السودان

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جوبا 26 يناير 2018- طالبت الحركة الشعبية الديمقراطية، بقيادة حكيم داريو، المانحين الدوليين بالامتناع عن تمويل تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة حتى يتم التوصل إلى اتفاق جديد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع في جنوب السودان.

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حكيم داريو

ودعت حكومة جنوب السودان، بالإضافة إلى لجنة الرصد والتقييم المشتركة بقيادة الإيقاد وآليات أخرى إلى تقديم الدعم الدولي لتنفيذ اتفاقية السلام والتي ستستمر ثلاث سنوات، إلا أن الدول المانحة الرئيسية، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج (دول الترويكا) أكدت أن جوبا يجب أن تثبت التزامها بعملية السلام عبر دعم "آليات الأمن والتحقق من السلطة التنفيذية والأغلبية والاستخدام الشفاف للموارد لصالح جميع شعب جنوب السودان.

وفي بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) قال زعيم الحركة الشعبية الديمقراطية، حكيم داريو، إنه بعد مرور أربعة أشهر على توقيع الاتفاقية ما زالت حكومة الرئيس سلفا كير ترفض تمويل تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تعتبر حاسمة بالنسبة للفترة الانتقالية التي يجب أن تبدأ في مايو 2019.

ولفت داريو إلى إن حكومة جوبا تواصل تعيين مؤيديها وتنفق مبالغ طائلة من المال ولكنها سمحت بمليون دولار ومائة مليون جنيه جنوب سوداني (ما يقرب من نصف مليون دولار) لعملية التنفيذ، وزاد "الحكومة قامت بتوزيع مبلغ 16،000،000 دولار لمؤيديها في البرلمان لشراء سيارات خاصة، لكنها الآن تقول إنها لا تملك سوى 1.6 مليون دولار لعملية التنفيذ. إن الحركة الشعبية الديمقراطية تناشد المانحين والمجتمع الدولي رفض دعوة حكومة جوبا للحصول على الدعم المالي لتنفيذ الاتفاقية. يجب إعادة فتح الاتفاقية المعيبة لوضع المواطنين أولاً، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وإعادة تقاسم السلطة بين شعوب الاستوائية وأعالي النيل وبحر الغزال".



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