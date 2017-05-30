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معارك شمال دارفور تخلف موجة نزوح عالية وسط المدنيين

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الفاشر 30 مايو 2017 – أدت المعارك الجديدة التي اندلعت الأحد الماضي، بين قوات حكومية وحركتي تحرير السودان، والمجلس الإنتقالي،بمحلية (كتم) في ولاية شمال دارفورالي موجة نزوح جديدة لسكان القرى المحيطة بسلسلة جبال عين سيرو.

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أوضاع بائسة في مخيمات النزوح بدارفور

وقال الشيخ سليمان آدم أحد شيوخ معسكر كساب للنازحين بكتم لـ(سودان تربيون) الثلاثاء، إن الأهالي في مناطق "عين سيرو، وسلسلة جبال شمال غرب كتم، صعدوا الى الجبال المحيطة بمناطقهم خوفا من القتل، وتابع " لم يصلوا الينا في معسكر كساب"

وأضاف" المعارك الأخيرة بعين سيرو تسببت في نزوح أعداد كبيرة من المواطنين، لأن المنطقة بها قرى كثيرة ولكن حتي الان لم تصلهم أي جهة لإيوائهم وتفقدهم" .

و أكد علي ادم طاهر أحد أعيان منطقة عين سيرو لـ"سودان تربيون" أن بعض منسوبي قوات الدعم السريع هاجموا المنطقة بقيادة القائد "محمدين أركو جلو" وهو قيادي انشق عن حركة مني أركو مناوي ، وانضم للحكومة حيث تم دمجهم في قوات الدعم السريع.

وتابع "هذا القائد له غبن قديم مع بعض الناس في تلك المناطق،ما أدى لفرار آلاف المدنيين صوب الجبال".

ومضي يقول " يعيشون اوضاعا صعبه، بعضهم في جبال كولا،وديري ، وأدري ،ومترج".

وأشار الى أن حركة النزوح شملت أيضا السكان من قرى مستريحة التي تقع شرق عين سرو بنحو 17 كلم وقرية "تنونو"و"تج جو" شمال مستريحة إضافة الي قريتي "كولا"و"ديري"علي مسافة 10 كلم غرب مستريحة وشرق عين سرو.

وفي وقت سابق نفي والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف لدى لقاءه وفداً من بعثة حفظ السلام (يوناميد) لتنويرهم عن الاحداث التي اندلعت قبل معركة "عين سرو"برئاسة نائب رئيس البعثة بيتو كيتا، وجود أي حالات نزوح وأكد أن المعارك كانت بعيداً عن تجمعات السكان ولم يتضرر منه المواطنين أو نتج عنه نزوح.

ولم تعلن الحكومة رسمياً حتي الان عن موجة نزوح جراء معركة عين سرو برغم التقارير التي تؤكد ذلك .



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