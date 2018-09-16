الخرطوم 16 سبتمبر 2018 ـ والت معدلات التضخم في السودان الارتفاع القياسي وسجلت بحسب الجهاز المركزي للإحصاء 66.82% لشهر أغسطس مرتفعة بنحو 3% عن يوليو.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وبحسب تقارير جهاز الإحصاء فإن معدل التضخم سجل في شهر يوليو 63.94%.

ومنذ مطلع هذا العام، سجلت معدلات التضخم أرقاما قياسية، إذ ارتفعت في يناير إلى 52,37%، مقارنة بـ 25.15% في ديسمبر 2017. وفي فبراير بلغ 54.34%، وفي مارس 55.60% ثم ارتفع الى 57.65% في أبريل.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن نسبة التضخم العام بلغت حوالي 63.94% في شهر يوليو بينما كان 63.68% في شهر يونيو، وسجل أعلى معدل تضخم بولاية البحر الأحمر في شهر يوليو 97.84% وأدنى انخفاض سجلته ولاية جنوب كردفان 42.48%.

وانخفض معدل التضخم في ولاية الخرطوم إلى 55.02% مقارنة بـ 22.55% لشهر يونيو.

وقفز معدل التضخم في البلاد إلى 63.86% في شهر يونيو مقارنة بـ 60.93% في مايو الماضي.

وارتفع معدل التضخم في السودان، إلى مستوى قياسي خلال مايو الماضي مسجلا ما يزيد على الـ 60% كأعلى معدل يعكس صعوبة الوضع الاقتصادي بالبلاد.