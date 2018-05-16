معدلات التضخم توالي الارتفاع القياسي في السودان

الخرطوم 16 مايو 2018 ـ والت معدلات التضخم في السودان الارتفاع بشكل قياسي لتسجل 57.65% لشهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 55.60% في مارس.
- الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع
وأكد بيان للجهاز المركزي للإحصاء، الأربعاء، أن مجموعة الأغذية والمشروبات كانت الأكثر مساهمة في معدل التضخم، وبلغت نسبة مساهمتها 55.74% في المعدلات.
وفي يناير الماضي سجل معدل التضخم رقماً قياسياً غير مسبوق وقفز بنسبة زيادة تجاوزت الـ 100%، ببلوغه 52,37%، كأعلى نسبة يتم تسجيلها في البلاد على الاطلاق بعد أن كانت 25.15% لشهر ديسمبر 2017.
وأقرت الحكومة مطلع العام الحالي، إجراءات اقتصادية قاسية، من بينها رفع سعر الدولار في البنوك، ليقفز سعر الدولار الجمركي والرسمي إلى 18 جنيهاً، مقارنة بـ 6.9 جنيهات سابقاً.
وحررت الحكومة سلعة القمح وتركت أمر استيراده للقطاع الخاص، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 100%.
وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5%، مع معدل نمو 4% من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.4% في العام 2017.
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