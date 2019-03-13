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معدل التضخم الشهري في السودان يسجل ارتفاعا طفيفا

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الخرطوم 13 مارس 2019- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الأربعاء ارتفاع نسبة التضخم خلال شهر فبراير الماضي الى 44.29% بنسبة ارتفاع 1.93%عن شهر يناير الذي سجل 43.45% وانخفاض 18% مقارنة بفبراير من العام 2018م.

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لازالت أسعار السلع في السودان تسجل ارتفاعا مضطردا

وأرجع الجهاز الارتفاع لزيادة أسعار سلع مجموعة الأغذية والمشروبات وتشمل اللحوم والخبز والحبوب واللبن والجبن، بينما شهدت مجموعتي الخضروات والزيوت إنخفاضا.

وسجل التضخم في المناطق الحضرية فى فبراير معدلا بلغ 41.63% مرتفعاً عن شهر يناير ومنخفضاً عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ معدله في المناطق الريفية 46.19% بنسبة ارتفاع 3.52% من شهر يناير وبانخفاض22.49% من فبراير في العام الماضي .

ومنذ اعلان الجهاز المركزى للإحصاء الشهر الماضي تراجعا كبيرا في معدل التضخم ،يشكك خبراء اقتصاديون في هذه الأرقام، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وكان الجهاز المركز أعلن في يناير بلوغ معدل التضخم 43.45% مقارنة بـ 72.9% في ديسمبر.

وتشهد غالب المدن السودانية احتجاجات بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي والغلاء، وأقرت الحكومة في نوفمبر إجراءات بهدف خفض أسعار الخبز وتوفير الطحين، بعد أن بلغ سعر رغيف الخبز في بعض المناطق 3 جنيهات.



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