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معدل التضخم في السودان يصعد الى نحو 52 % خلال يوليو

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لازالت أسعار السلع في السودان تسجل ارتفاعا مضطردا

الخرطوم 8 أغسطس 2019- سجل معدل التضخم في السودان تصاعدا لافتا لشهر يوليو بالغا 52,59% مقارنة بـ 47.78% لشهر يونيو.

وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صحفي الخميس الزيادة في معدّل التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الذرة والدخن والقمح والأرز واللحوم والبقوليات.

وبلغ معدل التضخم في المناطق الريفية لشهر يوليو 54.14% وهو أعلى في المناطق الحضرية.

وعزا بيان الجهاز المركزي للإحصاء الارتفاع إلى فصل الخريف، وأشار إلى تأثر حركة النقل أيضا بالإضافة إلى دخول موسم الحج الذي ساهم في ارتفاع تضخم مجموعة الترويج والثقافة، فيما انخفض معدل التضخم في الولاية الشمالية بصورة ملحوظه تلتها ولايتي سنار ثم النيل الأبيض.

وفي وقت سابق قال مدير الجهاز المركزي للإحصاء، كرم الله علي عبد الرحمن إن معدّل التضخم ظل مستقراً إلى حدٍّ ما خلال العام الجاري في حدود أقل بكثير من العام السابق.

وأعرب عن أمله في الوصول خلال الفترة القادمة إلى رقم آحادي.

وأشار إلى أن التضخم في السودان كان يُتوقع له ألاّ يتجاوز 43% لشهر يونيو الماضي، إلاّ أن الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع التي تدخل في التضخم، بجانب الزيادات في رسوم التعليم ومستلزمات المدارس، هي التي منعت تحقيق الانخفاض.
وشهدت معدلات التضخم في الفترة من يناير حتى مايو الماضيين استقراراً مستمراً، عند مستوى 44%.



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