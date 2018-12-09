معدل التضخم في السودان يصعد الى نحو 69% خلال نوفمبر

الخرطوم 9 ديسمبر 2018- والى معدل اتضخم في السودان ارتفاعه المتوالي مسجلا 68.93 % لشهر نوفمبر، مقارنة بـ 68.44 % لشهر اكتوبر الماضي.
- الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع
ووفق البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء الذي صدر الأحد فان أهم السلع التي أثرت على التضخم بارتفاعها كانت هي اللحوم والبصل والزيوت والألبان.
وبلغ أعلى معدل تضخم في ولاية البحر الأحمر بتسجيله 98.24% وادناه في شمال كردفان 55.89%، بينما حلت ولاية الخرطوم كثاني أدنى ولاية إذ بلغ التضخم فيها 59.68%.
وسجل معدل التضخم في المناطق الحضرية ارتفاعاً بلغ 62.67% بينما كان 61.14 % في اكتوبر الماضي.
فيما سجل في المناطق الريفية انخفاضاً بلغ 74.22% بينما كان 74.58% في أكتوبر الماضي.
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