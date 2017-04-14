 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 14 نيسان (أبريل) 2017

مغادرة قافلة إغاثة ثانية لجنوب السودان عبر (الأبيض)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 14 أبريل 2017 ـ غادرت قافلة مساعدات ثانية عبر معبر جديد سمح السودان بفتحه لإيصال الإغاثة للسكان الذين يعانون من المجاعة في جنوب السودان، عبر ولاية شمال كردفان.

JPEG - 35.8 كيلوبايت
قافلة المساعدات في الابيض تستعد للتوجه الى جنوب السودان..(صورة من برنامج الأغذية)

ودشن برنامج الغذاء العالمي، مطلع أبريل الحالي، الممر الإنساني على طريق (الأبيض ـ هجليج ـ ربكونا ـ بانتيو) لإغاثة ولاية الوحدة الجنوبية، بينما يدرس مقترح لفتح مسار ثالث من (الأبيض ـ المجلد ـ أويل)، ليشمل العون مواطني شمال بحر الغزال.

وغادر مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، الجمعة، دفعة ثانية من الإغاثات لمواطني دولة جنوب السودان وهي تحوي 962 طن متري من المساعدات الإنسانية عبر مسار "الأبيض ـ هجليج ـ بانتيو".

وقال مفوض العون الإنساني بشمال كردفان عضو اللجنة الولائية لتوصيل المساعدات أحمد بابكر الحسن، إن الدفعة الأولى من الإغاثة بلغت 1200 طنا، موضحا أن اللجنة العليا لتوصيل المساعدات وضعت عدداً من الخطط والبرامج التي تساهم في إيصالها الى بانتيو.

وأكد الحسن أن هناك خطة تم وضعها من قبل اللجنة العليا لتسيير ألفي طن أسبوعيا الى منطقة بانتيو، منوها إلى أن وعورة الطرق تعرقل وصول المساعدات.

وأوضح أن تسيير تلك المساعدات يأتي انفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم مواطني جنوب السودان، مناشدا أهالي شمال كردفان المساهمة في إغاثة ودعم دولة الجنوب.

وقالت الحكومة السودانية إنها لا تستبعد فتح جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى دولة جنوب السودان، من مطار الأبيض حال هطول الأمطار واستمرار المجاعة بالجارة الجنوبية.

وتعيق الأمطار الغزيرة في الغالب الحركة على الطرقات في معظم ولايات السودان الغربية وتلك المتاخمة لدولة جنوب السودان، حيث تتقطع السبل بمستخدمي تلك الطرق وربما تنقطع عن المدن الرئيسية لفترات طويلة.

وبعد اندلاع العنف في البلد الجار خلال ديسمبر 2013، ظل برنامج الأغذية ينقل المساعدات الغذائية من خلال ممر يربط بين ولاية النيل الأبيض بالسودان وولاية أعالي النيل بجنوب السودان.

وحتى الآن، بفضل مذكرة تفاهم تم توقيعها أول مرة بين حكومتي السودان وجنوب السودان في يوليو 2014، فقد نقل برنامج الأغذية العالمي من خلال هذا الممر ما يزيد عن 57.420 طن متري من السلع المتنوعة إلى جنوب السودان.

التزام دبلوماسي

من جانبها أكدت وزارة الخارجية أن الدعم والمساعدات الإنسانية التي يتم توفيرها من السودان ومنظمات العون الإنساني ستجد طريقها إلى جنوب السودان بعد أن قامت الخرطوم بفتح الممرات لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وقال وزير الدولة بالخارجية السوداني كمال إسماعيل للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الجمعة، "إن السودان يتعامل بحكمة في علاقاته الخارجية خاصة مع دول الجوار باعتبار أن له مصالح مشتركة مع الدول الحدودية".

ودعا إسماعيل للتنسيق والتكامل بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين، وأشار إلى أن السودان قدم عدداً من القوافل لإغاثة شعب الجنوب الفترة السابقة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الإنسان السوداني المهدور 2017-04-14 10:40:15 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com في العام 2001 أصدر عالم النفس والمفكر اللبناني مصطفى حجازي دراسة إجتماعية نفسية بعنوان ( التخلف الاجتماعي : مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور)، ثم أردفها في العام 2005 بدراسة أخرى (...)

فيليب كوكس وجنون الشهرة 2017-04-09 18:13:36 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في فبراير من العام 2013 تقدم السودان بشكوى رسمية الى وزارة الخارجية البريطانية يحتج فيها على دخول البارونة كوكس الى البلاد تسلّلا دون الحصول على تأشيرة دخول. ويعلم (...)

العالم في 2025 : تقرير مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي : عالم متغير 2017-04-07 22:19:03 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com كنت قد أشرت لهذا التقرير في أحدى مقالاتي حين صدوره في العام 2013 ، وفي الأسبوع الماضي هاتفني أستاذي الدكتور عبد الرحيم بلال ليلفت نظري لقراءته ودار بيننا نقاش حول أهمية وجود "مستودعات (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.