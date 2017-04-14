مغادرة قافلة إغاثة ثانية لجنوب السودان عبر (الأبيض)

الخرطوم 14 أبريل 2017 ـ غادرت قافلة مساعدات ثانية عبر معبر جديد سمح السودان بفتحه لإيصال الإغاثة للسكان الذين يعانون من المجاعة في جنوب السودان، عبر ولاية شمال كردفان.

قافلة المساعدات في الابيض تستعد للتوجه الى جنوب السودان..(صورة من برنامج الأغذية)

ودشن برنامج الغذاء العالمي، مطلع أبريل الحالي، الممر الإنساني على طريق (الأبيض ـ هجليج ـ ربكونا ـ بانتيو) لإغاثة ولاية الوحدة الجنوبية، بينما يدرس مقترح لفتح مسار ثالث من (الأبيض ـ المجلد ـ أويل)، ليشمل العون مواطني شمال بحر الغزال.

وغادر مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، الجمعة، دفعة ثانية من الإغاثات لمواطني دولة جنوب السودان وهي تحوي 962 طن متري من المساعدات الإنسانية عبر مسار "الأبيض ـ هجليج ـ بانتيو".

وقال مفوض العون الإنساني بشمال كردفان عضو اللجنة الولائية لتوصيل المساعدات أحمد بابكر الحسن، إن الدفعة الأولى من الإغاثة بلغت 1200 طنا، موضحا أن اللجنة العليا لتوصيل المساعدات وضعت عدداً من الخطط والبرامج التي تساهم في إيصالها الى بانتيو.

وأكد الحسن أن هناك خطة تم وضعها من قبل اللجنة العليا لتسيير ألفي طن أسبوعيا الى منطقة بانتيو، منوها إلى أن وعورة الطرق تعرقل وصول المساعدات.

وأوضح أن تسيير تلك المساعدات يأتي انفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم مواطني جنوب السودان، مناشدا أهالي شمال كردفان المساهمة في إغاثة ودعم دولة الجنوب.

وقالت الحكومة السودانية إنها لا تستبعد فتح جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى دولة جنوب السودان، من مطار الأبيض حال هطول الأمطار واستمرار المجاعة بالجارة الجنوبية.

وتعيق الأمطار الغزيرة في الغالب الحركة على الطرقات في معظم ولايات السودان الغربية وتلك المتاخمة لدولة جنوب السودان، حيث تتقطع السبل بمستخدمي تلك الطرق وربما تنقطع عن المدن الرئيسية لفترات طويلة.

وبعد اندلاع العنف في البلد الجار خلال ديسمبر 2013، ظل برنامج الأغذية ينقل المساعدات الغذائية من خلال ممر يربط بين ولاية النيل الأبيض بالسودان وولاية أعالي النيل بجنوب السودان.

وحتى الآن، بفضل مذكرة تفاهم تم توقيعها أول مرة بين حكومتي السودان وجنوب السودان في يوليو 2014، فقد نقل برنامج الأغذية العالمي من خلال هذا الممر ما يزيد عن 57.420 طن متري من السلع المتنوعة إلى جنوب السودان.

التزام دبلوماسي

من جانبها أكدت وزارة الخارجية أن الدعم والمساعدات الإنسانية التي يتم توفيرها من السودان ومنظمات العون الإنساني ستجد طريقها إلى جنوب السودان بعد أن قامت الخرطوم بفتح الممرات لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وقال وزير الدولة بالخارجية السوداني كمال إسماعيل للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الجمعة، "إن السودان يتعامل بحكمة في علاقاته الخارجية خاصة مع دول الجوار باعتبار أن له مصالح مشتركة مع الدول الحدودية".

ودعا إسماعيل للتنسيق والتكامل بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين، وأشار إلى أن السودان قدم عدداً من القوافل لإغاثة شعب الجنوب الفترة السابقة.