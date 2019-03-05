مفاوضات غير رسمية بين الحكومة السودانية وفصيل الحلو بأديس

الخرطوم 5 مارس 2019- كشف مصدر حكومي مطلع،الثلاثاء عن لقاءات غير رسمية جمعت وفد الحكومة المفاوض بالحركة الشعبية التي يتزعمها عبد العزيز الحلو الخميس الماضي بأديس أبابا بحضور ممثل الوساطة الإفريقية بغرض استئناف التفاوض.

عبد العزيز الحلو

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية المحسوب على الحكومة عن المصدر قوله إن الاجتماعات امتدت يومين للوقوف على القضايا الخلافية التي برزت خلال جولة التفاوض الماضية.

وأشار إلى إحراز تقدم بين الجانبين في الملف الإنساني، وإن اللقاءات جاءت بمؤشرات إيجابية.

وفي وقت سابق تمسك فصيل الحلو ببدء المحادثات من القضايا السياسية ومن ثم الانتقال إلى الملفات الأمنية والإنسانية بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول الأجندة السياسية.

يذكر أن فريق الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو مبيكي كان انخرط خلال اكتوبر الماضي في لقاءات مكثفة مع الأطراف السودانية بالعاصمة الإثيوبية لاستئناف جولة محادثات جديدة لتحقيق السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وفي الخرطوم قال الرئيس السوداني عمر البشير ليل الإثنين إن السلام ظل البند الأول في كل خطط وبرامج الدولة لإيمانها أن الحرب عدو للتنمية والاستقرار.

وتعهد خلال لقاءه قيادات الادارة الأهلية في جنوب كردفان بتحقيق السلام العادل والشامل في الولاية.

وقال إن الدولة اختارت الحوار كأنجع وسيلة لوقف الحرب وحقن الدماء وستظل تحاور إلى أن يعم السلام أرجاء الوطن كافة.

وأضاف "تمديد وقف إطلاق النار قصد منه ألا يسمع صوت بندقية مرة أخرى بالولاية".

كما أوضح أن مساعده فيصل حسن سيحتفظ بموقعه ليواصل متابعة ملف التفاوض.