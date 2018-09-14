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مفاوض يكشف آليات حسم الخلاف حول تقسيم الولايات بجنوب السودان

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الخرطوم 14 سبتمبر 2018 ـ كشف عضو وفد التفاوض عن تحالف المعارضة بجنوب السودان استيفن لوال، الآليات التي ستحسم الخلاف حول تقسيم الولايات، احدى أبرز النقاط العالقة في اتفاق السلام الموقع أخيرا بأديس أبابا.

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استيفن لوال

وقال لوال إن الخلاف سيحسم على أساس اعتماد اللجنة الفنية لتحديد حدود القبائل في الأول من يناير 1965 على أن ترسم اللجنة الخريطة لحدود القبائل في ظل الولايات الحالية "32 ولاية" وترفع تقريرها إلى مفوضية تحديد الحدود وعدد الولايات.

وأوضح أن مفوضية الحدود "IBC" ستتكون من 15 عضوا: 5 أعضاء للحكومة و5 للمعارضة ومثلهم من دول أفريقية "جنوب أفريقيا، نيجيريا، الجزائر، تشاد ورواندا".

وأضاف أن المفوضية المعنية بالحدود ستتخذ قرارتها بالأجماع كما أنها أعطت نسبة الأغلبية البسيطة على أن يكون القرار النهائي من السودانين الجنوبيين داخل المفوضية بمقدار 7 أعضاء يمثلون الأغلبية البسيطة وفقا لما نصت عليه الوثيقة.

وأفاد استيفن لوال أن اللجنة ستكون مستقلة في تحديد الحدود وتقديم المشورة والإقتراحات للأطراف في إطار تعديل الحدود بحسب معاير إعلان حدود القبائل في ظل عدد الولايات الـ 32 ولاية حتى لا تتعارض مع تقرير اللجنة الفنية لتحديد حدود القبائل "TBC" على أن يتم مراعاة عدد السكان والمصالحة الاجتماعية والتماسك والمساحة الجغرافية.

وستعمل المفوضية المعنية بتحديد حدود وعدد الولايات على دراسة تقرير اللجنة الفنية لتحديد حدود القبائل ووضع الخيارات للعدد الولايات المقبولة لدى الأطراف عبر خيارات "10 ولايات أو 21 ولاية أو 32 ولاية".

وقال لوال إنه في حال فشل المفوضية في تحديد عدد الولايات يحال الأمر الى مفوضية الاستفتاء حتى يختار شعب جنوب السودان عدد الولايات وفقا للخيارات الثلاثة.

من جانبه قال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة في جنوب السودان مايكل مكوي، إن الأسبوع المقبل سيشهد تشكيل اللجنة المختصة بترسيم حدود القبائل.



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