مفوضية الرصد والتقييم: التمويل ضروري لتنفيذ السلام في جنوب السودان

جوبا 3 أغسطس 2019- حث نائب رئيس مفوضية الرصد والتقييم المشتركة في جنوب السودان أوغستينو نجوروجي حكومة جوبا على الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليون دولار لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.
- أوغستينو نجوروجي
جاء ذلك خلال اجتماع شهري للمفوضية يناقش يتم فيه إطلاع المشاركين على التقدم المحرز في قضية تجميع القوات.
وقال نجوروجي "أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على تنفيذ المهام في الفترة قبل المرحلة الانتقالية هي عملية التمويل" لافتاً إلى إن الوقت ينفد بسرعة ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
ووفقاً لتصريحات أوغستينو فإن غالبية المواقع والثكنات المخصصة قد تم التحقق منها بالفعل، وأضاف "أصدر مجلس الدفاع المشترك أوامر لجميع القوات بالانتقال إلى مواقع التجميع والثكنات المعينة بحلول 31 يوليو 2019".
وشدد أوغستينو على أهمية التجميع الشامل لتشكيل الحكومة، موضحاً أن المزيد من العمل ضروري لتفعيل مواقع التجميع.
وبموجب شروط اتفاقية السلام المنشطة الموقعة 2018، فإن مفوضية الرصد والتقييم المشتركة مكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية والإشراف عليها ودعمها.
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