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مفوضية الرصد والتقييم: نقص الأموال يبطئ عملية التجميع في جنوب السودان

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الخرطوم 14 أكتوبر 2019- قال الرئيس المؤقت لمفوضية الرصد والتقييم المشتركة في جنوب السودان أوغستينو نجوروجي إن نقص الأموال والقدرة على تشغيل معسكرات تجميع القوات ساهمت في بطء عملية التنفيذ.

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نائب رئيس اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار ، اللواء ماجير دينج كور في موقع التجميع

وناقش نجوروجي خلال لقائه الرئيس سلفا كير الجمعة سن القوانين التي قدمتها بالفعل لجنة التعديل الدستوري الوطني والاتفاق على تخصيص الحقائب الوزارية وتقديم قائمة بأسماء المرشحين للأحزاب الوطنية إلى المجلس الوطني التشريعي الانتقالي في البلاد.

وتطرق الرئيس المؤقت لمفوضية أثناء الاجتماع إلى قرار عدد وحدود الولايات وتدريب ونشر قوات حماية الشخصيات المهمة وسن قانون التعديل الدستوري، باعتبارها قضايا شائكة رئيسية تحتاج إلى حل عاجل.

وحذر نجورجي مؤخرًا من أن الوقت ينفد من أجل التجميع واختيار وتدريب 50% من القوات الموحدة الضرورية البالغ عددها 83000 جندي.

وحث لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على تفعيل خطة العمل على الفور، قائلاً إنها حيوية لعملية التجميع.

وانحدر جنوب السودان إلى الحرب في منتصف ديسمبر 2013 عندما اتهم كير زعيم المتمردين السابق رياك مشار بالتخطيط لانقلاب.

ومع ذلك، في سبتمبر 2018، وقعت الفصائل المتنافسة المشاركة في نزاع جنوب السودان اتفاق سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد.

وكان من المفترض أن تدخل ترتيبات تقاسم السلطة بموجب الاتفاق حيز التنفيذ في شهر مايو، لكن تم تأجيل العملية لمدة ستة أشهر حتى نوفمبر حيث اختلف الجانبان حول الترتيبات الأمنية.



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