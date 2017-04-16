مفوضية اللاجئين : أكثر من 85 ألف لاجئ من جنوب السودان في السودان منذ 2017

الخرطوم 16 أبريل 2017- قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 85,000 لاجئ من جنوب السودان وصلوا إلى السودان منذ بداية العام الحالي 2017 ، مشيرة إلى أنها تتوقع وصول حوالي 180,000 بنهاية العام الحالي.

مجموعة من لاجيء جنوب السودان الذين وصلوا حديثا من النقاط الحدودية الى معسكر خور الورل بالنيل الابيض فى انتظار التسجيل..صورة من (مفوضية اللاجئين)

وأضافت المفوضية في بيان أصدرته السبت أن العدد الأكبر من القادمين الجدد في الربع الأول من العام 2017 كان في ولاية شرق دارفور والذين بلغوا حوالي 40% من القادمين من جنوب السودان في العام 2017 حتى الأن .

ولفتت إلى أنه بين 16- 18 مارس قدرت لجنة مراقبة الحدود التي يرأسها مكتب السودان لمفوض شؤون اللاجئين وجمعية الهلال الأحمر السوداني أن حوالي 20,500 لاجئ من جنوب السودان في شرق دارفون في مناطق (كلمة) و(أبو سمسم) قرب الحدود المشتركة بين السودان وجنوب السودان.

وذكرت تقارير ان اللاجئين يواصلون التدفق إلى السودان منذ يناير من العام الحالي وأنه يتم دعمهم من قبل المجتمعات المضيفة بالرغم من أنهم أنفسهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية .

وناشدت ممثل مفوضية اللاجئين في السودان نوريك يوشيدا نهاية الشهر الماضي المجتمع الدولي لمواصلة دعمه للسودان من أجل المساعدة في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئ جنوب السودان . وقالت يوشيدا " هنالك حاجة ملحة لوجود حل في جنوب السودان حتى لا يفر مواطنيه إلى الدول المجاورة " .

وفي الأثناء طالبت مفوضية اللاجئين وشركائها المجتمع الدولي بتوفير مبلغ 166 مليون دولار من المانحين لمساعدة اللاجئين ومجتماعتهم المضيفة في السودان.

ويستضيف السودان حاليا حوالي 500,000 لاجئ من جنوب السودان.

وأعلنت المجاعة رسميا في جنوب السودان مؤخرا حيث قالت حكومة جوبا ومنظمات الأمم المتحدة أن حوالي 100,000 شخص يواجهون الجوع وأن حوالي مليون شخص على حافة الجوع .