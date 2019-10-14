مقاتلو الدفاع الشعبي يغلقون طريقا رئيسيا في غرب كردفان

الخرطوم 14 أكتوبر 2019- أغلق محتجون من "مقاتلي الدفاع الشعبي" الإثنين، طريقا رئيسيا يربط الخرطوم بولاية غرب كردفان ، داعين الحكومة إلى تنفيذ مطالب مالية واستيعاب من يرغب منهم في الأجهزة الرسمية.

مجندون يتبعون للدفاع الشعبي -أرشيف

وذكر بيان صادر عن "اللجنة العليا لاسترداد حقوق مجاهدي ولاية غرب كردفان" -منسقية الدفاع الشعبي من المكون المدني- أن مطالب المحتجين تشمل تسوية الحقوق المالية لأسر "الشهداء والجرحى" التابعين للدفاع الشعبي واستيعاب من يرغب منهم في الأجهزة النظامية الأخرى.

وفي 17 أبريل الماضي أصدر المجلس العسكري -قبل حله-قراراً وضع بموجبه منسقيات -تمثل المكون المدني-الدفاع الشعبي والخدمية الوطنية والشرطة الشعبية تحت سلطة القادة العسكريين.

وأكد بيان صادر عن اللجنة تلقته "سودان تربيون" أن المطالب تتضمن "دمج المقاتلين -يقدر عددهم بـ 45 ألفا بغرب كردفان-الذين ليست لديهم الرغبة في العمل العسكري في المجتمع عبر تمليكهم مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية وتوفير وظائف في شركات البترول، وتوزيع المشروعات التنموية بعدالة وفق دخل الولايات".

وتابع البيان "مقاتلي الدفاع الشعبي ظلوا يقاتلون مع القوات المسلحة السودانية طيلة الثلاثون عاماً الماضية، احتسبوا فيها أكثر من 7746 شهيداً، و30 ألف جريح معاق".

واستعان النظام السابق برئاسة الرئيس المعزول عمر البشير بقوات الدفاع الشعبي التي تأسست منذ منتصف الثمانينيات في الحروب خلال سنوات حكمه.

وتزامنت احتجاجات مقاتلي الدفاع الشعبي مع بداية محادثات للسلام في جوبا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو للوصول إلى اتفاق سياسي ينهي الحرب في ولايات النزاع.