مقتل أحد أفراد قوة (يونسفا) و6 مدنيين في أبيي

جوبا 17 يوليو 2019- كشف حاكم منطقة أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، الاربعاء ان مسلحين مجهولين قتلوا أحد أفراد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة (يونسفا) و6 مدنيين.
- صورة من الارشيف لسوق مدينة ابيي (أ ب)
وقال كول ألور جوك، في تصريحات بحسب رويترز، إن مسلحين مجهولين هاجموا سوق أميت شمال أبيي الثلاثاء وأن طفلا من بين المدنيين الذين قتلوا، لافتاً إلى أنه يعتقد أن المهاجمين شماليون لكن هوياتهم لم تعرف بعد.
وأوضحت الأمم المتحدة، في بيان مساء الثلاثاء أن قوات اليونسفا كانت في دورية روتينية وتعرضت لهجوم من مجهولين مما أدى إلى مقتل جندي إثيوبي واصابة آخر، بجانب مقتل خمسة مدنيين.
وتشهد المنطقة أعمال عنف بين من يريدون الانضمام للجنوب وآخرين يريدون أن يكونوا جزءا من الشمال.
وتحتفظ الأمم المتحدة ببعثة لحفظ السلام في المنطقة، هي القوة الأمنية المؤقتة في أبيي تحت مسمى (يونيسفا)، منذ عام 2011.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع في منتصف مايو الماضي على تمديد ولاية البعثة لمدة 6 أشهر، تستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.
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