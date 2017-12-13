مقتل أكثر من 170 في اشتباكات في جنوب السودان

جوبا 13 ديسمبر 2017 ـ كشف عضو برلماني في جنوب السودان أن أكثر من 170 شخصا لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي في اشتباكات قبلية في حين أصيب أكثر من 200 آخرين.

استخدم الطرفان في جنوب السودان الأسلحة الخفيفة لارتكاب انتهاكات (شبكة العمل على الأسلحة الصغيرة في جنوب السودان)

واندلع نزاع عنيف بين عشيرتين من قبيلة الدينكا بسبب ملكية الأرض والذي بدأت شرارته الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وقال عضو البرلمان دهارواي مابور في تصريحات لوكالة رويترز الثلاثاء "حتى الآن لدينا 170 شخصا لقوا حتفهم وحوالي 342 منزلا أحرقت وحوالي 1,800 شخصا تم تشريدهم من منازلهم".

وأدت الهجمات إلى أن يعلن الرئيس سلفا كير ميارديت حالة الطوارئ في ثلاث ولايات شمالية مع استعداد الجيش لمدة ثلاثة أشهر.

وأعلن سلفا كير حالة الطوارئ الإثنين وأصدر تعليماته للجيش للتحرك إلى المناطق الملتهبة وتنفيذ نزع السلاح من الأطراف المتحاربة فورا.

وأفادت السلطات في المناطق الثلاث أن الوضع تحسن بعض نشر القوات.

وتعتبره هذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها حكومة جنوب السودان حالة الطوارئ منذ اندلاع الحرب في البلاد 2013. ففي يوليو أعلن سلفا كير حالة الطوارئ في قوقريال وأجزاء من تونج وواو واويل والولايات الشرقية لمدة ثلاثة أشهر.