مقتل أكثر من 60 في نزاع قبلي غرب البحيرات بجنوب السودان

رومبيك 7 سبتمبر 2017- أعلن مسؤول حكومي عن مقتل اكثر من 60 شخصا وإصابة اكثر من 100 اخرين خلال اشتباكات بين عشيرتي روب وباكام بولاية غرب البحيرات في جنوب السودان.

خريطة توضح موقع ولاية البحيرات باللون الأحمر

وقال شهود عيان ان المعركة اندلعت عندما هاجم أفراد من عشيرة روب قرية يقطنها مواطنون من عشيرة باكام بنية نهب الأبقار مما دفع الأخيرة بصد الهجوم دفاعا عن نفسها ومنعا لسرقة ابقارها.

واكد مسؤول حكومي رفض الكشف عن هويته وقوع الحادث، وأضاف "لقد تم التأكد من وفاة 67 شخصا من الجانبين واصابة 102 شخصا بجروح طفيفة، وهناك 20 شخصا في وضع حرج وأنهم بحاجة إلى العناية الطبية العاجلة".

من جانبه أكد وزير الاعلام بولاية غرب البحيرات شادراك بول ماشوك وقوع الاشتباكات، إلا أنه رفض الكشف عن عدد القتلى، وأردف " لقى عدد من المواطنين بالفعل مصرعهم، ولا يوجد شيء يمكننا القيام به لأن المدنيين غير مخلصين لنا".

ويطالب العديد من المواطنين الرئيس سلفا كير بإقالة الحاكم الحالي ماتور تشوت متهمين إياه بالفشل في معالجة المشاكل الرئيسية التي تواجه الولاية، كما طالبوا زعيم جنوب السودان بإعلان حالة الطوارئ في غرب البحيرات وتعيين حاكم جديد لفرض القانون.