مسلحون يغتالون الحارس الشخصي لمسؤول بوسط دارفور

زالنجي 14 يونيو 2017 ـ لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بجراح، في عملية نهب مسلح طالت سيارة مسؤول حكومي بولاية وسط دارفور.
- والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم
ونفذ مسلحون الهجوم على سيارة وزير الصحة بولاية وسط دارفور، موسى أحمد خاطر وقتلوا على الفور حارسه الشخصي وهو شقيق الوزير، بينما أصيب السائق بجراح.
ووقع الحادث عندما نصب المسلحون كمينا للسيارة عند منطقة المشروع "السيسي" 30 كلم غرب مدينة زالنجي واطلقوا عليها وابلا من الرصاص، وذلك أثناء عودة السيارة من الجنينة عاصمة غرب دارفور، حيث أقلت وزير الصحة الى مطار الشهيد صبيرة في طريقه الى الخرطوم
وبحسب بيان صادر من المكتب الصحفي لوالي وسط دارفور، الأربعاء، فإن الجناة نهبوا السيارة ولاذوا بالفرار، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من استعادتها بعد نحو خمس ساعات من الحادث، وواصلت ملاحقة الجناة.
واستبعد الوزير موسى أحمد خاطر أن يكون الحادث مدبرا، ووصفه بأنه "قضاء وقدر".
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