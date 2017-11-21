مقتل امرأة واغتصاب ابنتها على يد مسلحين في شمال دارفور

21 نوفمبر 2017 - اغتال رعاة مسلحون امرأة بمحلية طويلة-60 كلم غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور كما اغتصبوا ابنتها.

تشييع جثمان مزارع اغتاله رعاة مسلحون قرب الفاشر ـ الجمعة 2 ديسمبر 2016 (سودان تربيون)

وقال أحد ذوي القتيلة يدعى علي محمد ادم لـ "سودان تربيون " ان رعاة مسلحون اعتدوا علي مريم أبكر عثمان، وابنتها عندما كانتا تعملان في مزرعتهما بمنطقة (دبه نايره) مساء الاثنين.

وقال "كان الاعتداء بغرض اغتصاب ابنتها وتصدت لهم الأم بشجاعة وجسارة فطعنها أحد الجناة بسكين وارداها قتيلة في الحال وتم اغتصاب ابنتها بوحشيه ..ابلغنا السلطات بالمحلية ولم تقبض على الجناة حتي الآن ".

وفي سبتمبر الماضي اغتالت مجموعة مسلحة تستغل سيارة لاند كروزر أحد المواطنين بمنطقة جبال "كلقي" بمحلية طويلة (60) كيلومتر غرب الفاشر بعد محاولة أخذ اغنامه بالقوة وعندما رفض تسليمها أطلقوا عليه النار وتوفي في الحال.