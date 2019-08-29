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مقتل ثلاثة أشخاص في هجمات جديدة بولاية لول جنوب السودان

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واو 29 أغسطس 2019- قال وزير الإعلام في حكومة جوبا آني آني إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في اشتباكات جديدة بين القوات الحكومية وومتمردي جبهة جنوب السودان المتحدة بزعامة قائد جيش جنوب السودان السابق الجنرال بول مالونق بولاية لول.

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مسؤولان من منظمة الفاو وبرنامج الاغذية العالمي أثناء زيارة للنازحين في ولاية الوحدة بجنوب السودان خلال مايو 2017

وكشف المسؤول الحكومي أن الاشتباكات التي وقعت الثلاثاء بين القوات المتنافسة في البلاد وقعت شمال شرق بلدة راجا.

وقال آني في تصريحات لـ "سودان تريبيون "قُتل ثلاثة جنود خلال الهجوم وألقت القوات الموالية للحكومة على ضابطين بارزين. لقد هاجم المتمردون قاعدة راجا التابعة لقوات دفاع جنوب السودان ، لكن عندما أدركوا أن قواتهم لم تكن مساوية لجنود قوات دفاع جنوب السودان انسحبوا والآن أصبح الوضع هادئًا نسبيًا"

وطبقًا للوزير الحكومي فإن القوات الحكومية أسرت 13 جنديًا ، من بينهم نائب قائد قوات جبهة جنوب السودان المتحدة ، العقيد فاضل أحمد فاضل، وأضاف "لقد اختطفوا ثلاثة مزارعين وخمسة شباب في ضواحي مدينة راجا، وهذا غير مقبول وضد قانون حقوق الانسان ".مناشداً جماعة المعارضة المسلحة إطلاق سراح المختطفين.



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