 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 7 كانون الأول (ديسمبر) 2019

مقتل سوداني وإصابة شقيقه على يد مجموعة مسلحة بالسعودية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 9 ديسمبر 2019 - أعلن السودان، السبت، مقتل أحد رعاياه، وإصابة شقيقه شرقي العاصمة السعودية الرياض، على يد عناصر مسلحة، وسرقة 30 رأسا من الأغنام تخص أحد السعوديين.

وأوضح بيان صادر عن سفارة السودان بالرياض، تلقته "سودان تربيون"، أن ثلاثة من الرعاة السودانيين تعرضوا لهجوم من عناصر مجهولة يشتبه أنها إثيوبية، حسب رواية المعتدى عليهم بمنطقة خريص شرق الرياض.

وأسفر الهجوم عن وفاة المواطن، الهادي حمد عبد الله فضل الله، وإصابة شقيقه، فضل الله حمد عبد الله فضل الله، بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وأفاد أن وفد من السفارة بقيادة القنصل الوزير المفوض، المعتز أحمد إبراهيم، تحرك فور تلقي السفارة بلاغا بالحادثة إلى المستشفى للاطمئنان على حالة المصاب.

وتلقى الوفد تطمينات من الطبيب المعالج، بأن الحالة مستقرة.

وأشار البيان إلى أن الوفد تحرك إلى منطقة خريص حيث أُقيم عزاء للفقيد وقدموا واجب العزاء لأقربائه وعدد من ابناء الجالية هناك.

وأعلنت السفارة متابعة إجراءات مواراة جثمان الفقيد، وكذلك الحالة الصحية لشقيقه المصاب في الحادث.

ونوَّه إلى أن الشرطة السعودية تلقت بلاغا بالحادث، وجرى توقيف عدد من المشتبه بهم، وأن السلطات السعودية ما زالت تواصل تحرياتها، وأن السفارة ستتابع الأمر عن كثب.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الطاهرة 2019-11-30 17:47:51 بقلم : محمد عتيق مركز البرماب وأهالي شولين وجزء من الدكيج (الجيم يكتبونه بثلاث نقاط لأن نطقه يختلف عن الجيم ولا يوجد في العربية) كان في نهاية دبيرة المتاخمة لقرية سرة شرق والمتداخلة معها ، نعم ، نهاية دبيرة ومبتدأ سرة (...)

في جدل السلام المنشود لتحقيق الاستقرار المفقود 2019-11-28 10:58:35 بقلم : علي ترايو دائما ما اجد نفسي ادخل في مناقشات روتينية (يعني غير رسمية) مع كثيرين من السودانيين و السودانيات من مشارب فكرية مختلفة لاتناول معهم ما تجري من التحولات السياسية في البلاد علي اضواء الثورة ، حيث نتطرق (...)

من الذي اختطف قحت 2019-11-25 16:06:39 بقلم : محمد عتيق عندما نتحدث عن الأخطاء والسلبيات في واقع الثورة وأوضاعها ، يدفعنا إلى ذلك اننا نتحدث عن ثورة قدمت حتى الآن مهراً لا يفوقه شيء في العزة والسمو والثمن ، عن ثورة وعي ذهبت عميقاً في افئدة الأجيال الجديدة ، (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.