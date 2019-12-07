مقتل سوداني وإصابة شقيقه على يد مجموعة مسلحة بالسعودية

الخرطوم 9 ديسمبر 2019 - أعلن السودان، السبت، مقتل أحد رعاياه، وإصابة شقيقه شرقي العاصمة السعودية الرياض، على يد عناصر مسلحة، وسرقة 30 رأسا من الأغنام تخص أحد السعوديين.
وأوضح بيان صادر عن سفارة السودان بالرياض، تلقته "سودان تربيون"، أن ثلاثة من الرعاة السودانيين تعرضوا لهجوم من عناصر مجهولة يشتبه أنها إثيوبية، حسب رواية المعتدى عليهم بمنطقة خريص شرق الرياض.
وأسفر الهجوم عن وفاة المواطن، الهادي حمد عبد الله فضل الله، وإصابة شقيقه، فضل الله حمد عبد الله فضل الله، بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.
وأفاد أن وفد من السفارة بقيادة القنصل الوزير المفوض، المعتز أحمد إبراهيم، تحرك فور تلقي السفارة بلاغا بالحادثة إلى المستشفى للاطمئنان على حالة المصاب.
وتلقى الوفد تطمينات من الطبيب المعالج، بأن الحالة مستقرة.
وأشار البيان إلى أن الوفد تحرك إلى منطقة خريص حيث أُقيم عزاء للفقيد وقدموا واجب العزاء لأقربائه وعدد من ابناء الجالية هناك.
وأعلنت السفارة متابعة إجراءات مواراة جثمان الفقيد، وكذلك الحالة الصحية لشقيقه المصاب في الحادث.
ونوَّه إلى أن الشرطة السعودية تلقت بلاغا بالحادث، وجرى توقيف عدد من المشتبه بهم، وأن السلطات السعودية ما زالت تواصل تحرياتها، وأن السفارة ستتابع الأمر عن كثب.
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