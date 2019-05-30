مقتل شاب بالرصاص في ثاني حادث بمحيط الاعتصام خلال 24 ساعة

الخرطوم 30 مايو 2019- لقى شاب عشريني مصرعه الخميس إثر اصابته بالرصاص في شارع النيل بالخرطوم نتيجة تبادل إطلاق نار بين قوات نظامية، كما أصيب آخرين.
- استمرار اعتصام الالاف أمام القيادة العامة للجيش السوداني
ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، يقع بمحيط منطقة الاعتصام في مقر قيادة الجيش السوداني بعد أن لقيت امرأة وجنينها حتفهما الأربعاء برصاص جندي قال الجيش السوداني إنه كان مخمورا.
وأفادت لجنة الأطباء المركزية في بيان أن الشاب قتل بطلق ناري في منطقة الصدر من الخلف نتيجة تبادل لإطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق، على يد قوات نظامية.
وأشارت الى أن "قتل المتظاهرين السلميين والمواطنين العزل من أبناء وطننا، لن يزيد هذه الثورة المنتصرة إلا ثباتاً وتقدماً حتى تتحقق أهدافها المنشودة بالوصول إلى حكومة مدنية كاملة".
وأفادت اللجنة الطبية بوقوع عدد من الإصابات بين المعتصمين.
أخر الآراءفي موضوع ياسر عرمان : من يقرر حق عودتنا للوطن؟! 2019-05-29 23:08:07 فضيلي جمّاع ما زال رأينا في المجلس العسكري بقيادة الجنرال البرهان أنه ليس سوى مجلس أمن نظام الأخوان المسلمين المباد. فالمجلس العسكري لم يقم بانقلاب على منظومة حكم البشير مطلقاً. ما حدث هو تسليم وتسلم من البشير لرئيس (...)
إزاء العقبتين .. أهنالك وقت للتفاوض ؟ 2019-05-28 01:12:47 بقلم : محمد عتيق مقال سابق في هذه الزاوية تحت عنوان (ظواهر ومخاوف ، ٢٨ ابريل ٢٠١٩) تناول باختصار مراحل تطور "محمد حمدان دقلو حميدتي" وحركته مع الإشارة الي أنه في كل مرحلة كان يؤدي مهامه ونظره مصوب الي أعلى ، وعندما وصل (...)
العلمانية والأسئلة البسيطة 2019-05-23 15:41:08 بقلم : محمد عتيق من أكبر مظاهر الإرهاب ونتائجه في بلادنا أن الناس يحنون رؤوسهم أمام كل من يتبجح بإسم الإسلام (( تبجح الشخص في معاجم اللغة يعني : افتخر وتباهى في صلف ، والعالم الحق لا يتبجح بعلمه )) أو ( أجاب بصفاقة ، لم (...)
المزيد