 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 14 أيلول (سبتمبر) 2018

مقتل شاب على يد دورية شرطة بالخرطوم والسلطات تلوذ بالصمت

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 14 سبتمبر 2018 ـ لقي طالب جامعي مصرعه رميا بالرصاص لتجاوز سيارة كان يستغلها لنقطة تفتيش تابعة للشرطة في العاصمة السودانية الخرطوم في ثاني حادث من نوعه خلال شهرين.

JPEG - 44.3 كيلوبايت
حسام عبد الله طه كان برفقة صديقه عندما أطلقت دورية شرطة النار على سيارة يستغلانها بالخرطوم ـ 14 سبتمبر 2018

ووقع الحادث في ضاحية "جبرة" في الساعات الأولى من صباح الجمعة عندما كان الشاب العشريني حسام عبد الله طه برفقة أحد أصدقائه على سيارة صالون.

ولم تصدر الشرطة أي تصريح أو توضيح رسمي بشأن الحادثة حتى الآن.

وبحسب عم القتيل عبد العظيم طه فضل الله لـ "سودان تربيون" فإن "حسام" كان عائدا من مطار الخرطوم برفقة صديقه ولدى تجاوزهما نقطة ارتكاز للشرطة تمت مطاردة سيارتهما من قبل دورية شرطة واطلاق النار عليها.

وقال إن سائق السيارة توقف بعد استهدافهما برصاصتين اخترقت احداها خلفية السيارة والمقعد لتصيب "حسام" في ظهره وتخترقه إلى صدره.

وأضاف أن رفيق القتيل أبلغ الأسرة بأن عناصر الدورية أنزلتهما من السيارة بعنف وكان حينها "حسام" ينزف، ما اضطرهم لاسعافه إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وأشار إلى أن سائق السيارة ورجل الشرطة الذي أطلق النار تم توقيفهما وما زالت الأسرة في انتظار تقرير المشرحة.

وفي 3 يوليو الفائت أشعل مقتل الشاب سامر عبد الرحمن نجل القيادية بحزب الأمة الإصلاح والتجديد نهى النقر، على يد قوة من الشرطة في شارع النيل بالخرطوم، الرأي العام بعد اعتراف الشرطة باغتياله تحت ذرائع عديدة.

وبعد ساعات من الحادثة، حينها، أمر النائب العام النيابة المختصة بتولي التحقيق لكن حتى الآن لم تتم إحالة البلاغ للمحكمة.

وتعيد حادثتي "سامر" و"حسام" للأذهان مقتل عوضية عجبنا على يد عناصر شرطة النظام العام بالخرطوم في مارس 2012، حيث تحولت الحادثة حينها إلى قضية رأي عام.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تهَافُت اليائسين.. تنازُلات بلا مُقابِل.. 2018-09-14 15:46:46 قراءة نقدية لوثيقة (عناصر خارطة الطريق) الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال ـ 10 سبتمبر 2018 مُقدمة: نشرت المجموعة المقالة من الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال التي يتزعمها مالك عقار وياسر عرمان وثيقة تحت عنوان : (...)

سؤال الشباب ..( ٦ ) 2018-09-10 17:30:25 كتب : محمد عتيق رأينا في الحلقات السابقة كيف ان وجود الاحزاب ونشاطها قديم في السودان ، وبظهور اليسار (بزعيمه الشيوعي ودوره التاريخي) انتعشت الحركة النقابية والاتحادات الفئوية ، ومع ذلك ، ظلت تجربة الاحزاب والتنظيمات (...)

أيهما نسقط الإمبريالية أم نظام الانقاذ 2018-09-10 07:58:00 ياسر عرمان حديثي هذا حديث عابر ولا يمثل ما أريد أن اكتبه عن هذه القضية بعمقها واتساعها، والاحاديث العابرة لا تتيح فسحة الوقت والفكرة المناسبة للسياحة في عوالم أحبائنا الشيوعيين، فيمضي الزمان وتنقضي أحداثه وهوى الشيوعيين (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.