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مقتل شخصان وإصابة عشرة في كمين لفزع أهلي شمال دارفور

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الفاشر 12 يونيو 2017 – لقى شخصان مصرعهما، وأصيب عشرة آخرين ثلاث منهم في حال الخطر، عندما تعرض فزع أهلي لكمين نصبه مسلحون بإحدى قرى محلية (الطويشة) بولاية شمال دارفور.

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حملة أهلية (فزع) لتتبع جناة تورطوا في مقتل طلاب بمنطقة (شطايا) في جنوب دارفور ـ الخميس 15 سبتمبر 2016

وأبلغ شاهد عيان يدعي أحمد ضو البيت (سودان تربيون) الإثنين، أن الأهالي كانوا يلاحقون، مساء الأحد مجموعة مسلحة نهبت ماشية من قرية " أم كتكوت".

وقال "مجموعة من النهابين سرقوا عشرات الماشية وعندما قام الفزع بتعقبهم وقعوا في كمين مسلح أسفر عن مقتل اثنين وجرح عشرة تم نقلهم الى الفاشر".

وقال عضو مجلس ولاية شمال دارفور التشريعي عن دائرة الطويشة سليمان مختار لـ(سودان تربيون) إن مجموعة من المواطنين في محلية (ام كتكوت) تعرضوا لكمين قتل علي اثره اثنين وجرح عشره بينهم ثلاثة في حال الخطر،و نقلوا لمستشفى الفاشر لتلقى العلاج .

وأوضح أن الأهالي تحركوا بسيارتين لمنطقة "ام كرويا" ووجدوا الأغنام المسروقة في الطريق، وأثناء عودتهم وقعوا في كمين.

وأشار مختار الى أن الجناة مجهولي الهوية متجنبا نسبة الحادث الى قبيلة بعينها.

وقال "هي عملية نهب مسلح دون أن نتهم قبيلة أو أي جهة إثنية،ونطالب السلطات والأجهزة الامنية بملاحقة الفزع ومؤازرتهم منعا لوقوع كارثة أخرى، خاصة وأن مزيد من الأهالي توجهوا الى منطقة الحادث ".



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