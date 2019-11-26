مقتل شخصان وإصابة 8 باشتباكات في مركز حماية بجنوب السودان

جوبا 26 نوفمبر 2019- قتل شخصان وأصيب ثمانية اخرون بينهم رجال شرطة في اشتباكات بين شباب مخمورين بأحد مراكز الحماية التابعة للأمم المتحدة بمدينة بانتيو بجنوب السودان.

مشهد لمركز حماية مواطنين قرب بانتيو بولاية الوحدة يجنوب السودان

وبحسب تقارير فإن أفراد شرطة الأمم المتحدة تدخلوا لإيقاف العنف غير أن الشباب انقلبوا ضدهم وقذفوهم بالحجارة وضربوهم بالعصى.

وقالت الأمم المتحدة إن الشباب حاولوا أيضا نزع الأسلحة من قوات حفظ السلام وتخريب موقعين للحراسة قبل أن يتم إطلاق طلقات تحذيرية لتفريق مثيري الشغب.

واضافت ان البعثة تجري تحقيقا في أعمال الشغب بما فيها مقتل الشابين بمساعدة من قادة المجتمع المحلي.

وادان قادة مجتمع وسياسيين بالمنطقة الحادثة وقدموا اعتذارهم عما قام به الشباب.

والتقى وفد من الحركة الشعبية في المعارضة عدد من القادة المحليين بمركز الحماية ودعا الشباب إلى الابتعاد عن العنف ضد النازحين الآخرين والموظفين الأمميين في المنطقة، وتعهدوا بدعم الجهود الرامية لمحاسبة الجناة.

وتم إنشاء مراكز الحماية بالعام 2013 لتوفير الحماية للمواطنين الفارين من أعمال العنف في جنوب السودان ويقيم فيها حاليا نحو 195 ألف.

وانجرف جنوب السودان في حرب أهلية بالعام 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب لكن الأخير نفى التهمة.

في سبتمبر العام الماضي وقع أطراف النزاع على اتفاق سلام منشط لإنهاء الحرب الأهلية التي أدت الي مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.