مقتل شخص بالرصاص واصابة آخرين في بلدة بوسط السودان

الخرطوم14 يوليو 2019- أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الأحد، مقتل مواطن وإصابة آخرين بمدينة السوكي، وسط البلاد على يد من قالت إنها قوات تابعة للدعم السريع.

قوات الدعم السريع في مدينة سنجة بولاية سنار

وكشف بيان صادر عن اللجنة، تلقته "سودان تربيون"، عن مقتل أنور حسن إدريس، "بعد إصابته برصاصة في الرأس بيد مليشيات الجنجويد".

وأضاف "وقعت عدد من الإصابات بينها حالات خطرة تم نقلها لمستشفى مدينة سنار".

وبحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الاشتباك وقع بعد تجمع أهالي المدينة أمام مباني جهاز الأمن للمطالبة برحيل هذه القوات في أعقاب تسببها في توتر الأوضاع وتعرضها للشباب بالضرب وحلق شعر الرأس علاوة على إغلاقها السوق الرئيسي بالقوة.

وتشهد البلاد عدم استقرار في ظل عدم التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات بالبلاد.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.