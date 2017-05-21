مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 20 في إنفجار مخزن للأسلحة بنيالا

نيالا 21 مايو 2017- روع مواطنو نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، إثر دوي قوي هز أرجاء المدينة، بعد إنفجار مخزن للأسلحة يتبع لقوات الدعم السريع ، توفى جراءه 3 أشخاص كما جرح أكثر من عشرين آخرين حسب الإحصائية الأولية.
- المقذوفات الناجمة عن الإنفجار إخترقت المنازل وسقطت في السوق (سودان تربيون)
وأفاد مراسل لسودان تربيون في نيالا، عصر الأحد، إن الإنفجار أدى لتطاير مقذوفات لمسافات بعيدة، إخترق بعضها المنازل، ما أدى لوفاة شخص في حي (رائق) بعد أن سقطت "دانة" داخل منزله، كما شوهد بعضها يسقط في سوق المدينة الرئيسي، كما توفى طفلان بعد سقوط دانة داخل منزلهما الكائن بحي المصانع قرب موقع الإنفجار.
وانتشرت القوات الأمنية بكثافة في شوارع نيالا، بينما سادت حالة من الرعب وسط المواطنين، سيما وأن الإنفجار ترافق مع أجواء مشحونة في المدينة التي كانت تشهد تخريج دفعة جديدة من قوات الدعم السريع.
وطبقا للمراسل فإن مستشفى نيالا، إستقبل 22 مصابا بسبب الإنفجار، في حصيلة أولية، مرجحا ارتفاع العدد بسبب قرب موقع الانفجار من منازل المواطنين التي تضررت بشكل كبير بعد سقوط المقذوفات عليها.
وفي منتصف أبريل الماضي وقع إنفجار مشابه في مباني للذخيرة تابعة لجهاز الأمن غرب مدينة الأبيض بشمال كردفان، وتسبب الحادث في إثارة الهلع وسط سكان المدينة حيث استمر دوي انفجارات الذخيرة لنحو ساعة.
وتوفي إثنان من المواطنين وأصيب 13 آخرين،في اليوم التالي إثر إنفجار جسم غريب بالسوق الرئيسي في الأبيض
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