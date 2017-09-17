مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سطو شمال دارفور

الفاشر 17 سبتمبر 2017 ـ لقي شخص مسرعه وأصيب ثلاثة آخرين على يد مجموعة مسلحة بإحدى ضواحي محلية كتم الواقعة غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

قتلى مواجهات بين مسلحين ورعاة بمنطقة (مارا) بولاية غرب دارفور ـ 2 نوفمبر 2016

ووقع الحادث بضاحية (جابر) حين حاولت المجموعة المسلحة الإستيلاء على أبقار رعاة.

وقال عضو المجلس التشريعي بولاية شمال دارفور محمد إبراهيم لـ(سودان تربيون) الأحد إن مجموعة مسلحة تستغل دراجات نارية ودواب حاولوا نهب ابقار الرعاة لكنهم رفضوا تركها فأطلق المسلحون النار عليهم وقتلوا أحد الرعاة وأصيب ثلاثة اخرين بإصابات متفاوتة تم اسعافهم الي مستشفى الفاشر.

وأضاف عضو المجلس أن الجناة تمكنوا من نهب مائة وعشرة رأس من الأبقار واتجهوا جنوب غرب منطقة (فتابرنو) التي تبعد 40 كلم جنوب مدينة كتم.

وأضاف "قام فزع أهلي مشترك بمطاردة الجناة لاسترداد ابقارهم ونحن نطالب الدولة بضبط مثل هذا الفوضى لم نتهم اي جهة قبل القبض علي الجناة ونعتبرهم حتى الآن قطاع طرق".