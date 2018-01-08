مقتل شرطييّن في اشتباك مسلح بجنوب دارفور

نيالا 8 يناير 2018 - قتل شرطيان في اشتباك مسلح وقع مع مجموعة من الرعاة الاثنين بمنطقة " سرقيلا" التابعة لمحلية تلس 86 كلم جنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
- شارع في السوق الرئيس لمدينة نيالا
وقال مصدر مسؤول فضل حجب هويته لـ "سودان تربيون" إن شرطة المحلية تلقت بلاغا من مواطن بتعدي رعاة إبل مسلحين على مزرعته وهددوه بالقتل، وأن الشرطة حركت قوة بقيادة ملازم الى موقع الحادث.
واضاف المصدر ان المسلحين رفضوا الانصياع لتوجيهات الشرطة بحجة انهم نظاميين يتبعون لقوات (الدعم السريع).
وتابع " أطلقوا النار على الشرطة، وقتلوا في الحال قائد القوة وجندي آخر".
واوضح المصدر ان الشرطة لم تتمكن من القبض على الجناة مشيرا الى ان قوات اخرى تحركت على جناح السرعة من محلية برام لمحاصرة الجناة وتوقيفهم.
ويعتبر الحادث الثاني من نوعه منذ بدء حملة جمع السلاح من المواطنين والقبائل والمواطنين.
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